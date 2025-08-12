Publicidad

Asesinan a rockero mexicano mientras esperaba su turno para presentarse en un festival de música

Asesinan a rockero mexicano mientras esperaba su turno para presentarse en un festival de música

El músico mexicano Oscar Lerma, conocido como Guadaña Jr., murió en extrañas circunstancias el pasado lunes. Su padre David Lerma, conocido como Guadaña, también había perdido la vida en mayo pasado.

Asesinan a rockero mexicano mientras esperaba su turno para presentarse en un festival de música
David Lerma, papá de Oscar Lema, también había fallecido en mayo pasado.
Redes sociales
Por: Mateo Medina Escobar
|
Actualizado: agosto 12, 2025 09:42 a. m.

El rock mexicano lamentó la muerte en días pasados de Oscar Lerma, conocido como Guadaña Jr. El músico murió meses después de que su padre, el también artista musical David Lerma, conocido como El Guadaña, también falleciera. La muerte de este último se debió a problemas de salud, pero el final de su hijo fue más trágico.

Oscar Lerma murió en la madrugada del lunes 11 de agosto. La noche anterior el músico participaba de un evento en el recinto cultural La Lonita, ubicado en Cuautitlán Izcalli, estado de México. “El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo, ocurrido fuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, donde perdió la vida Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor”, se lee en una publicación de la cuenta oficial del lugar.

La banda Bostik, de la que hacía parte el padre de Guadaña Jr., lamentó su repentina muerte. "Debido al lamentable suceso ocurrido con Oscar Lerma y en respeto a su fallecimiento y a su familia, Banda Bostik ha decidido cancelar la firma de autógrafos programada para el día de hoy, 11 de agosto. En los próximos días, los integrantes de la agrupación emitirán un comunicado oficial con el fin de aclarar la situación y evitar que continúe la polémica en la que nos hemos visto involucrados. Agradecemos profundamente su respeto, su comprensión y su apoyo en este momento tan delicado", se lee en un comunicado.

¿Cómo murió Oscar Lerma, conocido como Guadaña Jr.?

La noche del domingo 10 de agosto de 2015, Oscar Lerma tenía agendada una presentación en el recinto cultural La Lonita. El músico era parte del cartel del 14 Rock Sano Fest. En el evento también participaron exponentes del rock urbano mexicano como Leprosy y Sur 16.

De acuerdo con reportes compartidos por medios locales, entre esos El Sol de México, poco antes de que Guadaña Jr. iniciara su presentación y mientras estaba en su vehículo, un hombre no identificado le disparó con un arma de fuego. Las autoridades no han establecido los posibles motivos del crimen que mantiene en vilo a esta zona de México, uno de los países más violentos del mundo.

David Lerma, conocido como El Guadaña y padre de Oscar Lerma, falleció el pasado 18 de mayo de 2025 a los 61 años. El veterano músico murió debido a complicaciones de salud, aunque sus familiares y amigos nunca revelaron las razones a fondo que terminaron con la vida del icónico rockero mexicano, quien tuvo una trayectoria de cerca de cuatro décadas. "Banda Bostik está de luto. Nuestro hermano David Lerma ha partido de este plano. Gracias hermano, por tantos momentos vividos. No hay palabras para expresar nuestra pérdida”, expresó la banda de rock a través de un comunicado poco después de la muerte de su vocalista.

Por su parte, Guadaña Jr. había abandonado la Banda Bostik para iniciar su trabajo musical en solitario. Ese proyecto lo nombró “Guadaña Jr. Tributo al Gran Jefe” en honor a su padre y su legado.

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

