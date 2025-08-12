Publicidad

Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El exjefe paramilitar ‘Pablo Sevillano’ fue capturado en EE. UU. y sería deportado

Un juez había ordenado su deportación en 2017, tras haber cumplido su condena en ese país por narcotráfico.

Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano -
HSI Tampa/Colprensa
Por: Sandra Soriano Soriano
|
Actualizado: agosto 12, 2025 01:03 p. m.

El pasado 7 de agosto fue capturado en Orlando, Estados Unidos, el exjefe paramilitar Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, quien tras cumplir su condena en ese país debía ser deportado a Colombia.

El delincuente permanecía como ilegal en el país norteamericano desde su liberación hasta ahora, cuando el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) lo detuvo, precisando que se trataba de un “inmigrante indocumentado colombiano y exlíder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUDC) en Nariño, Colombia, buscado por su presunta participación en 29 asesinatos y delitos relacionados”.

En su información agrega que, “en 2008, fue extraditado a Estados Unidos por su participación en una organización narcotraficante con sede en Colombia, lo que condujo a su condena y sentencia a 210 meses de prisión por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. En 2017, un juez de inmigración ordenó su deportación. ¡Es hora de que enfrente las consecuencias de sus atroces crímenes!”, por lo que su regreso a Colombia podría darse pronto.

Los crímenes de ‘Pablo Sevillano’ en Colombia

En 2011, confesó su responsabilidad en la masacre de 11 personas, perpetrada en noviembre de 2001 en el corregimiento de Llorente en Tumaco, Nariño, además de otras decenas de homicidios.

Según los informes oficiales, Pérez Alzate, quien fue comandante del Bloque Libertadores del Sur del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también está vinculado con 55 hechos que dejaron alrededor de 300 víctimas, algunas de las cuales eran de Tumaco, Nariño.

En octubre de 2014, ‘Pablo Sevillano’ fue condenado en Colombia a 480 meses de prisión, equivalentes a 40 años, “por su responsabilidad como autores mediatos o coautores de los delitos de homicidio, secuestro, desplazamiento y desaparición forzados, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, testaferrato, reclutamiento ilícito y destrucción y apropiación de bienes protegidos”, según informó la Fiscalía General de la Nación en ese momento.

La JEP lo había citado a él y a otros exparamilitares, en 2022, por crímenes cometidos en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte.

POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co

