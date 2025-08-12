Matt Rife, la historia del comediante que ahora custodia a Annabelle y al Museo del Ocultismo Warren

Matt Rife, un actor y comediante de 29 años, es el nuevo propietario de la muñeca 'Annabelle’ y del Museo del Ocultismo de los Warren. Pero, ¿cómo llegó a estar allí? Sus inicios en la comedia se remontan a los 15 años, cuando obtuvo papeles en el programa de sketch y de improvisación 'Wild' n Out', apareciendo en 16 episodios. Sin embargo, su ambición iba más allá de ser una figura de reparto, lo que lo llevó a dejar el programa en busca de un camino más significativo en la comedia. Enfrentándose a desafíos financieros y la dificultad de conseguir oportunidades como comediante principal, Rife decidió forjar su propio destino. “Nadie quiere prestar atención. ¿Cómo voy a ponerme delante de la gente si nadie quiere darme una oportunidad?”, se preguntaba, de acuerdo con la revista Forbes.



Sus inicios en la comedia

Inspirado por el consejo de un amigo, Rife optó por la autogestión, financiando su primer especial de comedia en YouTube, Only Fans, a través de una campaña de GoFundMe. La iniciativa superó sus expectativas, recaudando cerca de 30.000 dólares, y el especial acumuló 13 millones de visitas en YouTube, a pesar de haber sido grabado ante solo 40 personas. Este éxito fue seguido por otros especiales virales en YouTube, como Matthew Steven Rife con 21 millones de visitas y Walking Red Flag con 13 millones. Su filosofía de "si vas a hacer algo, tienes que hacerlo por tu cuenta" demostró ser un pilar de su ascenso.

Tal como lo comenta la revista Forbes, el reconocimiento masivo de Rife se consolidó con su gira ProbleMATTic Tour, que en 2023 vendió 260 fechas en 48 horas y colapsó los servidores de Ticketmaster, un fenómeno solo comparable al de artistas de la talla de Taylor Swift. También se convirtió en el comediante más joven en agotar las 17.016 localidades del Hollywood Bowl, superando récords de leyendas musicales. En noviembre de 2023, lanzó su primer especial de Netflix, Natural Selection, que atrajo 10 millones de espectadores en sus primeras dos semanas y generó más de 13,5 millones de horas de visualización. Consciente del deseo de sus fans, Rife le propuso a Netflix un especial centrado en la improvisación con la audiencia, conocido como "crowd work", una modalidad inédita en la plataforma. Este especial, titulado Lucid, se estrenará el 13 de agosto. Rife ve el "crowd work" como una forma de mantener sus espectáculos frescos y únicos, permitiendo conectar de manera más profunda con su público. A pesar de su éxito en el stand-up, su verdadera pasión reside en el cine y la televisión, donde espera enfocar su carrera en el futuro.



La adquisición de Annabelle

La compra , realizada en asociación con su amigo Elton Castee, quien comparte un interés en la investigación paranormal, fue anunciada por Rife en sus redes sociales, donde expresó sentirse "increíblemente honrado de asumir uno de los lugares más importantes en la historia paranormal".

En la publicación realizada en su cuenta de Instagram, Rife ha compartido su deseo para el futuro del museo: “Planeamos abrir la casa para pernoctaciones y visitas al museo para que puedas experimentar y aprender sobre la historia embrujada que rodea a este increíble lugar”. El comediante ha manifestado su intención de rendir homenaje a la cultura del horror y ofrecer acceso a una parte de la historia del cine y del misterio, una pasión que se evidencia en su admiración por las películas de El Conjuro. Aseguró que Annabelle permanecerá en su vitrina original y bajo las mismas condiciones de seguridad, e incluso ha contratado un equipo especializado para monitorear cualquier evento extraño. La propiedad también alberga una extensa colección de más de 750 objetos adicionales considerados embrujados o vinculados con el ocultismo, de acuerdo con lo publicado en sus redes sociales.

Annabelle, una muñeca Raggedy Ann de tela, ha sido un ícono del horror moderno, mezclando hechos reales con elementos de ficción popularizados por el universo cinematográfico de películas como ‘Annabelle’ (2014) y ‘Annabelle Comes Home’ (2019). Según las investigaciones de Ed y Lorraine Warren, la muñeca estaba poseída por un "ente maligno" o un "espíritu inhumano". Durante años, permaneció resguardada en una vitrina sellada dentro del Museo del Ocultismo de los Warren, con la advertencia de "no abrir", y fue contenida mediante rituales religiosos.

La adquisición de Rife cobra un significado particular tras los eventos recientes que rodearon a Annabelle. La muñeca había sido sacada del museo por Dan Rivera, un investigador paranormal que había comenzado a vivir con ella y a investigar los extraños casos asociados. Hace algunas semanas, el nombre de Rivera se volvió tendencia tras confirmarse su fallecimiento en circunstancias inusuales. Las autoridades informaron que la muñeca no se encontraba en la habitación del hotel donde murió Rivera, sino en un furgón exterior. Aunque esto alimentó especulaciones sobre una posible relación entre Annabelle y su deceso, los motivos de la muerte de Rivera aún se desconocen, y no se encontraron rastros de violencia o señales de homicidio, con las autoridades señalando que "no se observó nada inusual o sospechoso en el lugar", de acuerdo con CNN.

La decisión del comediante ha generado diversas reacciones. Mientras algunos seguidores expresan entusiasmo por la posibilidad de acceder a este lugar de culto del horror, expertos y curiosos han manifestado preocupación por alterar el entorno de Annabelle, recordando accidentes atribuidos al objeto desde la década de 1970. A pesar de estas advertencias, Rife ha reiterado su compromiso con la seguridad y el respeto por el legado de los Warren.

Con esta compra, Matt Rife no solo se convierte en el guardián de uno de los artefactos más notorios de la historia paranormal, sino que también abre un nuevo capítulo para el Museo del Ocultismo, prometiendo una experiencia única para quienes buscan adentrarse en el misterio.

ANDRÉS ADAMES

NOTICIAS CARACOL