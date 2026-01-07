Sportacus, persona de Lazy Town, reapareció para hacer importante anuncio

A mediados de los años 2000 muchos niños crecieron viendo Lazy Town, un programa infantil que promovía el juego y la actividad física en los menores, a través de aventuras y un superhéroe muy querido y recordado: Sportacus. A lo largo de los capítulos, Sportacus llegaba a Lazy Town cuando la pereza se adueñaba de los niños y el malvado Robbie Rotten encontraba formas de alejarlos de la vida saludable.

Magnús Scheving es el actor que dio vida a este superhéroe caracterizado por su atuendo deportivo en tonos azules, su bigote y, por supuesto, sus habilidades físicas que, incluso hoy en día se convierten en retos en redes sociales. A pesar del final del programa hace varios años, Sportacus ha reaparecido en algunos momentos claves, de la mano de Scheving para seguir enviando su mensaje.

Ahora con 61 años, Magnús volvió a aparecer en sus redes sociales con el atuendo de Sportacus, causando nostalgia en sus miles de seguidores. El actor manifestó que pasará el legado de este querido personaje a una persona muy especial.



¿Qué dijo Magnús Scheving sobre Sportacus?

En el video posteado por el actor se le puede ver junto a su pequeño hijo, quien también lleva puesto el trajo del superhéroe que su padre interpretó hace más de 20 años. En un acto simbólico y bastante conmovedor, Marcús le pintó a su hijo el icónico bigote de Sportacus y su hijo hizo lo mismo con él. Al final, Scheving expresó: "Mi hijo es el nuevo Sportacus".



Las palabras de Scheving causaron varias reacciones en los usuarios de la red social. La mayoría fueron reacciones de nostalgia por verlo una vez más con el atuendo del querido personaje y por este acto con su pequeño hijo. Sin embargo, algunos más ilusionados plantearon la posibilidad de que Lazy Town regrese a las pantallas o que su hijo llegue a ser parte de una nueva versión.



El regreso de Sportacus a la pantalla, por ahora, no ha sido confirmada por el actor, pero se convierte en una gran especulación en las redes por su publicación. "Ese niño no tiene ni la menor idea a quién tiene como padre"; "Te adoro, fuiste el superhéroe de mi hijo"; "Te amo Sportacus"; "Es como ver a los dioses regresar al Olimpo", escribieron algunos.

Además de la nostalgia del momento entre padre e hijo, en las redes sociales también se destacó algo más: la apariencia de Magnús Scheving a sus 61 años. Muchos señalaron que, efectivamente, el estilo de vida saludable que siempre promovió Sportacus se ve reflejado en la apariencia del actor, quien se sigue viendo en forma y saludable.

Lazy Town fue una serie tan exitosa que fue nominada al Premio Emmy y sigue siendo recordada con mucha nostalgia por aquellos que disfrutaron de sus historias. La producción fue transmitida por primera vez en agosto de 2004 y duró un poco más de 10 años al aire, con 4 temporadas y 78 episodios.

Originalmente, la serie fue grabada en inglés, pero ante su éxito mundial fue traducida a 30 idiomas y llegó a más de 180 países, convirtiéndose en una de las producciones islandesas más destacadas de su historia.

