Cepeda “no tiene ninguna posibilidad de ganar en segunda vuelta”: asesor catalán de Roy Barreras

El próximo 8 de marzo de 2026, además de las elecciones al Congreso de la República, los colombianos también podrán votar en las consultas para definir los candidatos a la Presidencia. En medio de ese escenario, aparece el empresario catalán Xavier Vendrell, cercano al presidente Gustavo Petro y hoy asesor de Roy Barreras. Los Informantes habló con él.

“Si Petro no estuviese de acuerdo en que yo estuviese acá, yo no estaría acá. Yo le informé al presidente, si el presidente me hubiese dicho ‘tú no vas para allá’, yo no estaría acá, porque yo no voy a enfrentarlo. Es que yo he llegado hasta acá y he hecho todo lo que he hecho en este país, desde hace muchos años, de la mano del presidente Petro y, por tanto, yo no voy a hacer una cosa en contra del presidente Petro”, subrayó Xavier Vendrell sobre su llegada a la campaña del precandidato Roy Barreras.



¿Por qué con Roy Barreras y no con Iván Cepeda?

En entrevista con Los Informantes, el español señaló que está en la campaña de Roy Barreras porque “creo que puede ganar las elecciones y yo personalmente, en análisis político objetivo, que puedo estar absolutamente equivocado, tengo la certeza de que Cepeda no tienen ninguna posibilidad de ganar en segunda vuelta”.

Según el empresario, su vaticinio está fundamentado en que “el discurso, el planteamiento, que está haciendo Cepeda y la imagen que proyecta hace que sea muy difícil que haya un solo votante del centro que se vaya para su lado” y, enfatiza, el candidato presidencial “no tiene el liderazgo de Petro”.



Xavier Vendrell tiene 59 años, nació el 15 de octubre de 1966 en Sant Joan Despí, en Barcelona, y también tiene la nacionalidad colombiana. Sobre su cercanía con el presidente Gustavo Petro revela que lo conoce desde noviembre de 2011, cuando fue a su casa en Chía a tomar café.

Este empresario ha tenido que enfrentar a la justicia española por delitos que van desde terrorismo hasta lavado de activos. “En estos momentos no tengo ninguna causa abierta, no estoy perseguido por nadie, soy un ciudadano con todas las causas judiciales que se han podido abrir archivadas. Sí es cierto que llegué a tener hasta 6 causas abiertas, 2 netamente políticas”, aseguró en Los Informantes.

Y no solo en España ha tenido señalamientos, en Colombia también ha sido mencionado en los supuestos pagos a testigos electorales durante la campaña del presidente Gustavo Petro y también se le relaciona con una supuesta recepción de dinero de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

“Él (Diego Marín) se presenta como persona del ámbito de la compra - venta de productos de ropa y quiera aportar. Yo recibo esa plata y, en el momento en el que yo quiero entregar esta plata a la campaña, me dicen ‘este señor es una persona que tiene actividades ilícitas y por tanto no podemos recibir esta plata’”, explicó.



¿Qué dice de la presidencia de Petro?

Xavier Vendrell también se refirió a lo que ha sido el mandato del presidente Gustavo Petro, señalando que “el problema es que la tripulación no ha remado hacia donde tocaba, entonces él a estado muy solo” y afirma que “la prueba de ese desastre es la cantidad de ministros que ha tenido que cambiar, gente que él esperaba que estuviese con él en este proceso para transformar el país, lo que ha buscado es transformar su bolsillo y eso para el presidente es muy duro”.