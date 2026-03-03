Resultados de la Lotería de la Cruz Roja y del Huila hoy, martes 3 de marzo de 2026

Este martes 3 de marzo de 2026 se realizan los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila, dos juegos tradicionales que mantienen en expectativa a miles de apostadores en distintas regiones del país. En horario nocturno, los jugadores siguen EN VIVO la transmisión oficial para conocer las combinaciones ganadoras del premio mayor y los incentivos adicionales.



Ambos sorteos se desarrollan bajo estrictos protocolos de supervisión y control, garantizando transparencia en cada extracción. Las transmisiones se realizan a través de Canal 1 y de las plataformas digitales oficiales de cada entidad, lo que permite a los participantes verificar los resultados en tiempo real.



Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja

Una vez finaliza el sorteo oficial, la entidad publica la combinación ganadora del premio mayor junto con los premios secos y aproximaciones.



Número ganador: 0000

0000 Serie: 000

Se recomienda a los jugadores confirmar la información únicamente en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor: $10.000 millones

Un premio seco de $200 millones

Cuatro premios secos de $100 millones

Diez premios secos de $30 millones

Quince premios secos de $20 millones

Veinte premios secos de $10 millones

Este esquema permite ampliar las oportunidades de ganar incluso sin acertar el número principal.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Huila

De manera consecutiva, la Lotería del Huila realiza su sorteo semanal con un atractivo premio mayor y múltiples incentivos por aproximaciones.



Número ganador: 0000

0000 Serie: 000

Los resultados oficiales se divulgan tras la validación correspondiente por parte de la entidad.



Plan de premios de la Lotería del Huila

Premio mayor: $2.000 millones

$2.000 millones Última cifra del número ganador: un premio de $144.578.

un premio de $144.578. Dos primeras cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.

un premio de $2.710.843. Dos últimas cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.

un premio de $2.710.843. Tres primeras cifras del número ganador: un premio de $14.909.639.

un premio de $14.909.639. Dos primeras y última cifra del número ganador: un premio de $11.295.181.

un premio de $11.295.181. Tres últimas cifras del número ganador: un premio de $11.295.181.

un premio de $11.295.181. Premio mayor en cualquier orden: un premio de $5.421.687.

Los valores se entregan de manera proporcional a la fracción adquirida por el jugador.



¿Cómo reclamar los premios?

Los billetes pueden adquirirse en puntos autorizados o en plataformas digitales oficiales. En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete en perfecto estado y presentar el documento de identidad en las sedes correspondientes para efectuar el cobro.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a las retenciones establecidas por la normativa tributaria vigente en Colombia.

Con los sorteos de hoy, martes 3 de marzo de 2026, la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila continúan fortaleciendo su tradición y mantienen viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte transforme su realidad en cuestión de segundos.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co