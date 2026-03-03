A Silvestre Dangond le revelaron cuándo iba a morir y él compuso una canción al respecto

La inspiración detrás de las canciones de los artistas puede estar en las situaciones más inesperadas o contradictorias, pero definitivamente aquellos temas que nacen de una experiencia personal siempre logran llegar a más corazones. Eso pasa con la canción 'Si yo supiera' de Silvestre Dangond.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En redes sociales se ha hecho viral un video del cantante en una rueda de prensa en el que cuenta cómo nació una de las canciones más queridas y coreadas por su público. Aunque las declaraciones del cantante son de años atrás, han tomado relevancia nuevamente en las plataformas digitales y sorprendido a seguidores que no conocían esta parte de su historia.

Según el cantante de Urumita, la canción que hace parte de su álbum 'Esto es vida' nació luego de que alguien predijera su muerte.



¿Qué predicción le hicieron a Silvestre Dangond sobre su muerte?

Dangond contó la historia cuando se disponía a interpretar la canción en un escenario, ahí relató que 'Si yo supiera' es de su autoría y que la escribió en un momento de incertidumbre en Miami. Detalló que quedó un poco preocupado luego de que una vidente anunciara que moriría pronto.



"Me llamó una amiga y me dijo que una vidente había dicho que yo me iba a matar en septiembre, en el mismo año de Martín Elias, en una avioneta", contó el cantante vallenato. Afortunadamente, la predicción falló, pero le dio a Dangond algo importante.



Con su particular personalidad, Silvestre Dangond recordó que en ese momento reaccionó con bromas a la predicción de la mujer, ya que él no cree en esas cosas. "Yo le dije: 'no joda y esa vieja por qué no te dijo el número del chance más bien'".

Publicidad

Sin embargo, el cantante reconoció que después de colgar la llamada con su amiga ese tema se le quedó en la mente y lo empezó a afectar. "Psicológicamente me afectó, a pesar de que yo no creo en eso, eso no es fácil. Yo quedé timbrado, me fui rápido".

En medio de su preocupación, Dangond detalló que mientras transitaba por una calle de Miami la melodía y parte de la letra de la canción llegó a su mente. En cuestión de minutos, mientras regresaba a su casa, el cantante sacó toda la canción, asegurando que fue obra de Dios.

Publicidad

En comentarios del video compartido en redes, los seguidores del cantante reaccionaron a su historia y a la canción. "Es mi canción favorita de Silvestre Dangond": "Ni Dios lo permita 😭 porque eres el mejor representante del género vallenato y mi cantante favorito"; "Dios te cuide, Silvestre"; "Dios te siga bendiciendo en salud", se lee en algunas reacciones.



Letra de la canción 'Si yo supiera' de Silvestre Dangond

Si yo supiera que me voy a morir mañana

Busco a la novia que tanto quise

Junto a mis padres y les doy un beso

Voy a Urumita y armo un bochinche

Y al que le debo lo dejo en cero

Antes de mi partida

Yo le digo a mis hijos

Que se amen mucho

Que se adoren, que se quieran

Que valoren la familia

Reúno a mis amigos

Que han estado conmigo

Siempre apoyándome

En las buenas y en las malas

A lo largo de esta vida

Me levanté temprano, me tomé una cerveza

Estaba analizando, porque la vida es esa

Y a la mujer que yo he querido en esta tierra

Le pido perdón, le digo cuanto me volví loco por ella

Y muero tranquilo

Publicidad

Si yo supiera que me voy a morir mañana

Junto a mi amor y a mis tres pechichis

Busco a mis padres y les doy un beso

Voy a Urumita y armo un bochinche

Y mis pecados los dejo en cero

Ay, si a mi me toca irme, quiero dejar bien claro

No quiero estatuas, monumento ni homenajes

Les cambio llanto por canciones, canten mi propia historia, ay

Que narra mi grandeza, mi amor, nobleza

Y todas las dificultades, mis penas y mis glorias

Publicidad

Yo no me quiero ir solo, me llevo a Lucho Alonso

A Vasallas Coquito, al Cani y Carlo Blunt

A las mujeres que sufrieron por mi culpa

Les pido perdón y al tío San Pedro, por favor

Cambie la fecha, yo quiero criar mis hijos

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL