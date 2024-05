Su novio murió el día de la boda y ella, años después, descubrió una terrible verdad

Una historia de romance que empezó gracias a una aplicación de citas terminó llena de desilusión e impotencia, así lo cuenta Kaitlin Palmieri, una mujer de 38 años que perdió el día de su boda al que creía era el “amor de su vida”, su novio Eric.

>>> Turista fue mordida por caballo de la guardia real británica: ¿se acercó mucho?

Kaitlin le contó al medio New York Post que jamás olvidará el mes de agosto de 2020, cuando, en vez de caminar hacia el altar con Eric, de 33 años, terminó acompañándolo al cementerio.

La oriunda de Nueva York, Estados Unidos, narró que su prometido murió a causa de un ataque cardíaco.

Publicidad

Tras la pérdida, Kaitlin entró en un ciclo de desesperación que parecía interminable y gracias a una publicación que encontró en redes sociales pudo descubrir la verdad que ocultaba su amado.

Eric tenía una doble vida

En el cumpleaños número 37 de Eric, la protagonista de esta historia encontró una publicación en una red social, donde una mujer que vivía en la costa oeste de Estados Unidos lamentaba la muerte del hombre.

Publicidad

En aquel post, Kaitlin leyó que su novio había sido la pareja de aquella mujer, justo en el período en el que ellos habían estado juntos.

“Me sentí como si hubiera estado atrapada emocionalmente y no pudiera correr a ninguna parte. Tenía tanta frustración y no tenía dónde ponerla. Él se había ido. Estaba desesperada porque alguien me dijera que no era cierto, pero en mi corazón sabía que así era y quería estallar”, comentó la mujer.

Se puso en contacto con la mujer que publicó aquel conmovedor mensaje y ella le confirmó que se habían conocido en marzo de 2019, es decir, un año después de que Eric y Kaitlin comenzaron su relación sentimental y siete meses antes de que le propusiera matrimonio. Además, se conocieron a través de una app de citas.

La tercera en discordia le compartió a la novia capturas de pantalla de los mensajes de texto que demostraban la relación que mantenían.

Publicidad

“Los últimos mensajes de texto que compartieron fueron sexuales y repugnantes”. Estos textos habrían sido enviados siete días antes de la muerte del hombre.

Esta no es la única pérdida amorosa de Kaitlin, pues, en 2015, su novio Mike murió en un extraño accidente, luego de que se resbaló durante la celebración de su cumpleaños número 30.

Publicidad

Kaitlin ha trabajado arduamente para sanar su corazón debido a que después de que conoció la verdad de su novio empezó a presentar trastornos depresivos, ansiedad y estrés.

>>> Italiana probó pizza hawaiana en Colombia y se hizo viral: ¿le gustó o no?