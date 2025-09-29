Triste mensaje de Lewis Hamilton tras muerte de Roscoe, su "mejor amigo": "La decisión más difícil"

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En las últimas horas, una serie de emotivas publicaciones de Lewis Hamilton desde sus redes sociales provocó tristeza entre sus miles de seguidores. Su "mejor amigo", un perro bulldog llamado Roscoe, murió tras haber durado cuatro días en estado crítico. El anuncio lo dio a conocer desde sus cuentas de X e Instagram, acompañado por emotivas fotografías en las que agradecía por haber vivido con él durante tantos años.
"Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas sus fuerzas, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida: despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento muy agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo", escribió el piloto siete veces campeón de la Fórmula 1 desde su cuenta de Instagram.
Las primeras noticias que se tuvieron sobre la mascota de la celebridad fueron divulgadas el pasado viernes 26 de septiembre, cuando, a través de una fotografía junto al canino, Hamilton solicitó a sus seguidores tener a Roscoe en oraciones, pues se encontraba internado, en coma, y a la espera de un milagro. "Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradeceros a todos por vuestras oraciones y apoyo", escribió.
Pasados algunos días, más exactamente en la noche del pasado domingo 28 de septiembre, Roscoe murió en brazos del corredor. A manera de despedida, Hamilton publicó algunas fotografías junto a él y dejó unas sentidas palabras. "Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que tomé, y siempre atesoraré los recuerdos que creamos juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a sacrificar a un perro, aunque sé que mi madre y muchos amigos cercanos sí. Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota querida", dijo.
Ver esta publicación en Instagram" target="_blank" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" type="text/html" data-cms-ai="0">
Ver esta publicación en Instagram
Publicidad
Finalmente, el británico agradeció el tiempo en el que tuvo la compañía de su mejor amigo y envió un mensaje a sus seguidores por el apoyo que le brindaron a él y a su mascota, la cual llegó a hacerse viral al aparecer junto a su equipo de la Fórmula 1 en reiteradas ocasiones. "Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amarlo tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo", finalizó.
En su cuenta de X, Hamilton también publicó otra fotografía junto a su perro con un mensaje más corto. "Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias a todos por el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. Roscoe, para siempre", dijo.
Según información citada por el medio especializado Car and Driver, la situación de salud del perro no era nueva para Lewis Hamilton, ya que en abril de este año se le había diagnosticado neumonía a Roscoe. Desde entonces, Hamilton intentó todo tipo de tratamientos e intervenciones a su amigo, incluyendo terapias alternativas como la acupuntura, para mejorar su estado de salud.
Publicidad
“Tiene 12 años y medio, así que es un niño mayor. Tuvo neumonía, pero ya está bien. Sin duda, este es un momento en el que cada vez que recibo un mensaje de texto de la señora que lo cuida, se me para el corazón”, dijo, en su momento, Lewis Hamilton meses antes a la muerte de su amigo.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO