Triste mensaje de Lewis Hamilton tras muerte de Roscoe, su "mejor amigo": "La decisión más difícil"

Finalmente, el británico agradeció el tiempo en el que tuvo la compañía de su mejor amigo y envió un mensaje a sus seguidores por el apoyo que le brindaron a él y a su mascota, la cual llegó a hacerse viral al aparecer junto a su equipo de la Fórmula 1 en reiteradas ocasiones. "Aunque fue muy duro, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amarlo tan profundamente y ser amado a cambio. Gracias a todos por el amor y el apoyo que le han brindado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciarlo y sentirlo", finalizó.

En su cuenta de X, Hamilton también publicó otra fotografía junto a su perro con un mensaje más corto. "Anoche perdí a mi mejor amigo. Gracias a todos por el cariño que le han demostrado a lo largo de los años. Roscoe, para siempre", dijo.



Enfermedad de Roscoe no era nueva

Según información citada por el medio especializado Car and Driver, la situación de salud del perro no era nueva para Lewis Hamilton, ya que en abril de este año se le había diagnosticado neumonía a Roscoe. Desde entonces, Hamilton intentó todo tipo de tratamientos e intervenciones a su amigo, incluyendo terapias alternativas como la acupuntura, para mejorar su estado de salud.

“Tiene 12 años y medio, así que es un niño mayor. Tuvo neumonía, pero ya está bien. Sin duda, este es un momento en el que cada vez que recibo un mensaje de texto de la señora que lo cuida, se me para el corazón”, dijo, en su momento, Lewis Hamilton meses antes a la muerte de su amigo.

