Lewis Hamilton no hará pruebas con Ferrari por complicada situación con su perro: "Está en coma"

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de Fórmula 1 y actual integrante de Ferrari, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Su inseparable bulldog inglés, Roscoe, se encuentra en estado crítico tras sufrir una recaída de neumonía, lo que ha impedido al profesional estar presente en las pruebas de Ferrari.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En su cuenta de Instagram, Hamilton compartió un mensaje que rápidamente se viralizó y que conmovió a sus más de 40 millones de seguidores. Con una galería de fotos junto al perro en la veterinaria, el piloto le pidió a sus seguidores que le manden los mejores deseos al can que lo ha acompañado en su vida varios años. "Por favor, mantengan a Roscoe en sus oraciones. Quiero mantenerlos actualizados".

El británico decidió explicar lo que está pasando con el perro. "Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado para calmarlo mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo. Lograron recuperar un latido y ahora está en coma. No sabemos si va a despertar de esto. Mañana trataremos de despertarlo. Estoy a su lado y quiero agradeceros a todos por vuestras oraciones y apoyo".



Publicidad

¿Qué se sabe sobre el perro de Lewis Hamilton?

Hamilton siempre ha descrito a Roscoe como su “mejor amigo” y lo ha convertido en una figura conocida en el paddock de la F1. El perro incluso ha acompañado a su dueño en varios Grandes Premios, con acreditación oficial de la FIA y la FOM, un detalle que refleja el fuerte vínculo entre ambos.

El medio especializado Car and Driver recuerda que la situación de salud del can no tomó por sorpresa al piloto, ya que los veterinarios ya habían diagnosticado neumonía a Roscoe en abril de este año. Desde entonces, el británico ha intentado todo tipo de tratamientos, incluyendo terapias alternativas como la acupuntura.

Publicidad

“Tiene 12 años y medio, así que es un niño mayor. Tuvo neumonía, pero ya está bien. Sin duda, este es un momento en el que cada vez que recibo un mensaje de texto de la señora que lo cuida, se me para el corazón”, había confesado Lewis Hamilton meses atrás durante el GP de Emilia Romaña.

Roscoe pertenece a la raza bulldog inglés, conocida como braquicéfala. Sus características físicas —hocico corto y vías respiratorias más estrechas— hacen que estos perros sean más vulnerables a complicaciones respiratorias, lo que agrava el cuadro cuando se presenta una enfermedad como la neumonía.

Según reportaron medios británicos, los veterinarios trabajan para estabilizarlo y poder intentar despertarlo en las próximas horas, aunque el pronóstico se mantiene reservado.

Más allá de los circuitos, esta historia muestra el lado más humano de Lewis Hamilton, quien se ha mantenido junto a su mascota durante este proceso crítico y ha puesto en pausa parte de su preparación con Ferrari. En redes sociales, fanáticos de la Fórmula 1 y amantes de los animales de todo el mundo han enviado mensajes de apoyo con la esperanza de que Roscoe logre superar este difícil momento.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL