Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Lewis Hamilton no hará pruebas con Ferrari por complicada situación con su perro: "Está en coma"

Lewis Hamilton no hará pruebas con Ferrari por complicada situación con su perro: "Está en coma"

El piloto de la F1 está atravesando un momento difícil con su mascota. "No sabemos si va a despertar de esto", señaló.

Por: María Paula González
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton compartió conmovedoras fotos junto a su perro Roscoe -
Foto: @lewishamilton

