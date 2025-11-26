En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
MAYERLY DÍAZ
VENEZUELA
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Video| Anuel AA causa revuelo en redes sociales por su apariencia física

Video| Anuel AA causa revuelo en redes sociales por su apariencia física

La reciente aparición volvió a encender las alarmas entre sus seguidores, un episodio que se suma a las cancelaciones de varios conciertos en España atribuidas a problemas de salud.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Video| Anuel AA causa revuelo en redes sociales por su apariencia física
Las personas asociaron su apariencia con el consumo de sustancias -
Instagram: @anuel - Captura de pantalla

Publicidad

Publicidad

Publicidad