Video| Anuel AA causa revuelo en redes sociales por su apariencia física

Emmanuel Gazmey Santiago, conocido mundialmente como Anuel AA, generó preocupación entre sus seguidores luego de reaparecer en redes sociales con un notorio cambio físico. Para muchos fanáticos, el artista luce “demacrado”, lo que ha encendido una ola de especulaciones sobre su estado de salud.



En las últimas semanas, varias páginas de entretenimiento y portales de rumores habían comentado el aspecto del cantante. A esto se sumó un reciente video en el que aparece presuntamente en México, interpretando corridos tumbados, un género distinto al que suele presentar. Sin embargo, más que la sorpresa por probar nuevos estilos musicales, lo que realmente llamó la atención fue su apariencia, provocando múltiples comentarios y debates entre sus seguidores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El intérprete también ha sido objeto de críticas por su comportamiento en el escenario y por cancelaciones en varios conciertos en España por motivos de salud, durante su gira A Fuego Europe Tour 2025. De acuerdo con medios locales, Anuel habría cancelado al menos tres de los ocho shows programados en el país.

Aun así, el artista envió un mensaje de tranquilidad a sus fanáticos: “Ustedes saben cómo somos… Anuel no deja a su corillo tirado. La nueva fecha ya está puesta”, afirmó en Instagram sobre el concierto pospuesto en Sevilla.



A esto se suman los constantes comentarios sobre retrasos en sus presentaciones y shows que han terminado antes de lo previsto. En un video captado por un fanático, Anuel respondió asegurando que “no es ningún irresponsable”.



Publicidad

Pese a sus explicaciones, las especulaciones continúan. En redes, algunos usuarios aseguran que su cambio físico podría deberse al consumo de sustancias.“Ha pasado de ser el dios del trap… al dios del crack”. Criticó un usuario.

Mientras que otros lo relacionan con problemas de salud mental. Incluso hay quienes afirman que desde su ruptura con Karol G, el artista “no ha vuelto a ser el mismo”.

Publicidad

Sin embargo, también hubo un sector del público que salió en su defensa, recordando que no debería burlarse del cuerpo de nadie, y menos cuando podría tratarse de temas de salud. Otros destacaron que Anuel "ha tenido una agenda de conciertos exigente, lo que naturalmente podría afectar su apariencia" debido al cansancio acumulado y la carga física.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Anuel AA despierta preocupación entre sus seguidores. En 2022, el artista también fue blanco de críticas por su apariencia, con especulaciones que apuntaban incluso a su relación con Yailin La Más Viral y a la llamada “mala mano”.

En ese momento, el cantante respondió a las versiones con firmeza. “No entiendo… que si Anuel está bien flaco, que si las drogas. Mire, yo lo que estoy es ready”, dijo durante una entrevista con Alofoke Radio. “Desde hace dos años empecé a hacer dieta, estuve dos años en dieta”, aclaró entonces.

Por ahora, el cantante no se ha pronunciado directamente sobre su estado de salud. No obstante, continúa adelante con sus compromisos y está listo para reencontrarse con el público español esta semana, el jueves 27 se presentará en Valencia y el sábado 29, en Sevilla, donde espera recuperar la confianza de sus seguidores.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL