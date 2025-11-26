Los escándalos en Miss Universo 2025 que ponen en tela de juicio la coronación de Fátima Bosch

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, el pasado 21 de noviembre en Tailandia, se ha visto eclipsada por una doble crisis de credibilidad que envuelve tanto a los resultados del certamen como a los altos mandos de la organización. Las acusaciones de un supuesto fraude en su elección se han sumado a los graves problemas legales y financieros que enfrenta la copropietaria del concurso, Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip, creando un ambiente de intensa controversia.



La principal fuente de duda sobre la victoria de Fátima Bosch proviene de la renuncia del pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien fungía como juez del certamen. Harfouch puso en entredicho la credibilidad del resultado al alegar falta de transparencia y la existencia de una supuesta "votación secreta". Según el artista, las treinta clasificadas fueron escogidas sin una evaluación previa por parte del jurado.

Harfouch ha escalado sus reclamos, anunciando su intención de demandar a la Organización Miss Universo (MUO) por presuntos delitos que incluyen abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses. En sus declaraciones, tildó a Bosch como "una miss universo de mentira". El escándalo alcanzó su punto más sensible con la acusación de Harfouch de un presunto conflicto de intereses. El exjuez aseguró que, en una entrevista grabada 24 horas antes de la coronación, declaró que México obtendría el triunfo porque Raúl Rocha, actual presidente y copropietario de Miss Universo, mantiene "negocios" con el padre de Bosch. Rocha, por su parte, ha negado categóricamente estas acusaciones y anunció acciones legales contra los medios que difundan información difamatoria.

A raíz de esta polémica, la propia Miss Universo 2025 ha denunciado que ha sido blanco de mensajes violentos y de odio a través de sus redes sociales. Bosch mostró ejemplos de estos ataques, que le deseaban la muerte a ella y a su familia, señalando que estas agresiones nacen del odio, la desinformación y la "incapacidad de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados". La joven tabasqueña enfatizó que, aunque los ataques duelen, no la definen, y se mantendrá firme en su posición.



La crisis y la orden de arresto contra dueño de Miss Universo

Sumado a las dudas sobre la transparencia de la elección, la organización Miss Universo enfrenta una grave crisis de liderazgo y legalidad que socava su imagen global. Un tribunal de Tailandia ha emitido una orden de arresto contra Jakkaphong 'Anne' Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo. La orden fue emitida debido a que la empresaria, una de las mujeres transgénero más ricas del mundo según Forbes, no compareció en un caso penal relacionado con un supuesto fraude valorado en cerca de un millón de euros/dólares.



'Anne' es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por $20 millones de dólares. Sin embargo, la empresaria renunció a su cargo de directora de JKN en junio, tras confirmarse investigaciones de la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) contra ella y su hermana. La compañía indicó que 'Anne' había sido acusada de "cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas" sobre los estados financieros de JKN en 2023.



Las acusaciones también incluyen la falta de mantenimiento de registros contables "completos, precisos y veraces" durante el primer trimestre de 2024. Es fundamental destacar que este es el mismo período en el que JKN vendió el 50% de las acciones de Miss Universo al actual presidente Raúl Rocha. Además, en noviembre de 2023, JKN Global Group solicitó al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar en un proceso de reestructuración de su deuda debido a problemas de liquidez.

Aunque las fuentes señalan que el caso por el que se busca a 'Anne' en Tailandia no está vinculado con la polémica del presunto fraude en la elección de Fátima Bosch, la simultaneidad de estos eventos—una orden de arresto contra una copropietaria, investigaciones financieras serias, y alegaciones de corrupción y fraude en la elección por parte de un juez—crea un clima de inestabilidad y desconfianza sin precedentes alrededor del certamen y la legitimidad de su resultado de 2025.

