José Luis Rodríguez, 'El Puma', habla de situación con American Airlines: "Me sentí humillado"

Se han hecho virales unos videos que muestran el momento en el que José Luis Rodríguez 'El Puma' es retirado, por la fuerza, de un vuelo. En las grabaciones se puede ver que el cantante está bastante alterado, al igual que la tripulación, quienes finalmente lograron retirar al venezolano del avión.



¿Qué ocurrió con El Puma?

Todo pasó el pasado 25 de noviembre, cuando se revelaron en redes sociales los videos. José Luis Rodríguez se encontraba en un vuelo de American Airlines de Ecuador a Estados Unidos, luego de una presentación ante su público en Quito. Aunque ya estaba dentro de la aeronave, la tripulación se acercó al cantante y empezó a exigirle que se retirara.

'El Puma' reclamó por la situación y también sacó su celular para grabar lo que estaba sucediendo, lo que generó aún más malestar en la tripulación. Se puede ver en las grabaciones compartidas en redes sociales que al punto llegó el jefe de tripulación, visiblemente molesto, y le gritó al venezolano. "¡Desembarque de mi avión ahorita!", le gritó.

El cantante seguía grabando la situación, denunciando que se trataba de una injusticia. Algunos de los pasajeros también grabaron lo ocurrido y apoyaron al famoso de 82 años.



Este video con El Puma es inaceptable.

Un hombre de 82 años, trasplantado, con su medicación en la mano… obligado a bajar del avión.



No es solo una “figura pública”: es el reflejo del abuso que vivimos miles de pasajeros cada día con precios, trato y cero empatía.



Los… pic.twitter.com/JAmIQMIUQ0 — Karol Noboa (@KarolNoboa1) November 26, 2025

¿Qué dijo José Luis Rodríguez al respecto?

Tras todo el revuelo y rumores que causaron los videos de 'El Puma', el mismo cantante decidió pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido. El hombre publicó un video en el que contó con detalles lo ocurrido y, a su vez, hizo una denuncia pública a la aerolínea por la injusticia que sufrió al ser retirado del vuelo, situación que describió como "humillante" y "desagradable".

"Me ha sucedido algo que jamás en la vida pensé que me iba a suceder", empezó diciendo el cantante. 'El Puma' aseguró que por años ha viajado con American Airlines sin problema, pero que esta vez todo empezó por una pequeña solicitud que hizo a la tripulación.

Según el cantante, lo único que hizo fue pedir a los trabajadores poder tener a mano su bolsa, en la cual llevaba toda la medicación que necesita actualmente en caso de sentirse mal. Cabe recordar que recientemente el artista pasó por complicaciones de salud y una cirugía. La tripulación le negó su pedido y el cantante aceptó guardar su bolso en el maletero superior.

'El Puma' reconoció que, en medio de la situación, que le pareció una "tontería", habló con el pasajero de al lado y usó la palabra "pendejada", no contando con que otra trabajadora de la tripulación lo escucharía. Todo escaló hasta que el jefe de tripulación llegó al lugar para retirarlo del avión. "Yo sé que hay muchas personas trasplantadas que viajan y llevan medicamento a la mano. Yo siempre llevo un bolso con medicinas".

"Me sentí humillado, me sacaron como un delincuente", aseguró el cantante. El cantante detalló que le pidió disculpas a la tripulación tres veces, "me humillé, les dije: 'me hacen mucho daño si me hacen esto'. El capitán pegó un grito, que quedó grabado y me dejó aturdido, para que me bajara del avión".

