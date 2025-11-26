Logitech presenta su guía de regalos 2025: tecnología para jugar, crear y vivir mejor

Con la llegada de la temporada de fin de año, Logitech y Logitech G presentan su guía de regalos 2025 bajo el concepto “Es época de regalar”, una propuesta pensada para quienes buscan obsequios que combinen diseño, funcionalidad y una experiencia auténtica. La marca reúne productos creados para diferentes estilos de vida, desde el gaming competitivo hasta el trabajo híbrido, con una invitación clara: regalar momentos que acompañen, inspiren y conecten.

Según Vanesa Docampo, Territory Sales Manager South Cone, la tecnología sigue siendo un puente entre personas y experiencias. Desde esa idea parte esta selección, diseñada para que cada regalo tenga un propósito más allá del objeto.

Es época de jugar: opciones para cada tipo de gamer

Para quienes disfrutan los videojuegos como su principal forma de entretenimiento, la guía incluye productos capaces de transformar cada partida. Entre ellos se destaca el Astro A50 X, un headset que entrega audio envolvente con tecnología LIGHTSPEED Wireless y la función PLAYSYNC, que permite alternar entre consola, PC o Mac con un solo toque, ideal para quienes viven entre plataformas.



El apartado de máximo rendimiento reúne dispositivos pensados para elevar la precisión. El G502 X Plus mejora uno de los mouse insignia de la marca con LIGHTSPEED, iluminación LIGHTSYNC RGB de ocho zonas y compatibilidad con POWERPLAY para carga inalámbrica. Lo acompaña el G515 LIGHTSPEED TKL, un teclado mecánico compacto con conectividad trímodo y personalización completa de iluminación tecla por tecla. El conjunto se complementa con el Headset G522 LIGHTSPEED, que ofrece 90 horas de batería, sonido nítido y micrófono BLUE VO!CE para comunicación clara en sesiones largas.



Para quienes buscan desempeño profesional, la línea PRO ofrece herramientas desarrolladas junto a jugadores de esports. El PRO X SUPERLIGHT 2, con apenas 60 gramos, combina velocidad y estabilidad con tecnología LIGHTSPEED. El PRO X TKL entrega una respuesta consistente y un diseño óptimo para el juego competitivo. Y el PRO X 2 LIGHTSPEED incorpora drivers PRO-G GRAPHENE de 50 mm para un sonido preciso en entornos exigentes. La categoría se completa con el volante G923 TRUEFORCE, que aporta retroalimentación háptica de alta fidelidad para una conducción inmersiva en PC y consolas.

Productividad con propósito

La guía también incluye productos diseñados para quienes buscan mejorar su flujo de trabajo. El MX Master 4 introduce retroalimentación háptica y el nuevo Action Ring para personalizar gestos, además de un sensor de alta precisión que funciona incluso sobre vidrio. A este mouse se suma el MX Keys S, un teclado premium con teclas de bajo perfil, retroiluminación inteligente y funciones de automatización mediante Smart Actions.

Para videollamadas o transmisiones, la MX Brio ofrece calidad 4K Ultra HD, optimización automática de luz y color, y un enfoque rápido que facilita una imagen nítida en cualquier entorno.

Bienestar para la vida diaria

Pensando en quienes buscan comodidad durante sus jornadas laborales, Logitech incorpora su línea ergonómica. El Wave Keys ofrece un diseño ondulado que favorece una postura más natural, mientras que el Ergonómico Vertical Lift reduce la tensión en la muñeca con su ángulo de 57°. Para complementar, los audífonos Zone 300 brindan una experiencia ligera y adecuada para largas horas de uso.

Música para acompañar cualquier momento

Ultimate Ears completa la selección con parlantes pensados para quienes disfrutan la música dentro y fuera de casa. El WONDERBOOM 4 ofrece sonido 360°, resistencia al agua y hasta 14 horas de batería, mientras que el MEGABOOM 4 incorpora un diseño robusto, 20 horas de autonomía y un audio capaz de llenar cualquier espacio.

Regalar experiencias que permanecen

La guía de Logitech propone una mirada amplia sobre cómo la tecnología puede acompañar diferentes momentos del día. Desde partidas intensas hasta espacios de concentración o pausas para disfrutar música, cada producto busca aportar a la vida cotidiana con propósito. En esta temporada, la marca invita a regalar más que objetos: experiencias que conecten, inspiren y acompañen.

