ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / VIDEO | Miss Jamaica sufrió aparatosa caída en pleno escenario de Miss Universo 2025

VIDEO | Miss Jamaica sufrió aparatosa caída en pleno escenario de Miss Universo 2025

La concursante cayó del escenario durante el desfile de traje de gala y ahora permanece en observación médica. Esto se sabe sobre su estado de salud.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de nov, 2025
VIDEO | Miss Jamaica sufrió aparatosa caída en pleno escenario de Miss Universo
Un tropiezo la hizo perder estabilidad y caer hacia la zona destinada al público. -
Redes sociales

