VIDEO | Miss Jamaica sufrió aparatosa caída en pleno escenario de Miss Universo 2025

La jornada preliminar de Miss Universo, celebrada en la tarde del 19 de noviembre en Nonthaburi, Tailandia, avanzaba con normalidad hasta que un incidente en pleno escenario interrumpió el certamen. Esto porque Gabrielle Henry, representante de Jamaica, terminó fuera del escenario tras perder el equilibrio en plena pasarela de traje de noche, lo que obligó a la organización a activar el equipo de emergencia

Aunque la transmisión oficial de los organizadores del Miss Universo no mostró el momento de la caída, varios asistentes en el evento registraron grabaron el momento desde sus asientos. Los videos circularon rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok.



Miss Jamaica sufre caída en la preliminar de Miss Universo

El incidente ocurrió cuando Henry, médica de 28 años y candidata de su país, realizaba el último tramo de su presentación en Miss Universo en traje de gala. En las imágenes compartidas por el público se observa que avanzaba por el borde de la tarima mientras desfilaba ante los asistentes. Instantes después, un tropiezo la hizo perder estabilidad y caer hacia la zona destinada al público.

De inmediato, el personal de seguridad, técnicos del evento y paramédicos ingresaron a la zona del impacto para asistirla. Algunos videos muestran cómo, tras ser estabilizada, la candidata fue inmovilizada y retirada del lugar en una camilla. La preliminar, que incluyó presentaciones en traje típico, vestido de noche y traje de baño, continuó su desarrollo luego del incidente.



Horas antes de la caída, la candidata había participado en la exhibición de trajes típicos con un diseño inspirado en la flora de su país. También había completado la ronda de traje de baño, donde mantuvo una presentación sin incidentes.



Reporte médico de Miss Jamaica tras caída

Horas después del accidente, la Organización Miss Universo entregó un parte oficial a medios internacionales. De acuerdo con la declaración enviada a USA TODAY, la candidata se encontraba estable, sin fracturas y bajo observación por "un par de heridas leves".

La organización también informó que su presidente, Raúl Rocha Cantú, visitó a Henry en el hospital de Bangkok donde fue trasladada. Según su mensaje posterior en redes sociales, la concursante estaba acompañada por su familia, consciente y recibiendo atención médica.

"Estuve allí con su familia y con ella, y afortunadamente, no tiene huesos rotos y está recibiendo buena atención (...) Nuestras oraciones están con ella por su pronta recuperación", indicó el empresario en redes sociales. La concursante permanecerá en observación durante al menos una noche, siguiendo recomendaciones médicas del hospital donde fue atendida luego de la caída.

Hasta el momento, la organización de Miss Universo no ha confirmado si Miss Jamaica participará en la final del concurso, programada para el 21 de noviembre.

