Escándalo en Miss Universo: exjuez revela relación extramarital entre concursante y otro jurado

El concurso Miss Universo vuelve a estar bajo escrutinio público tras la renuncia del músico y empresario libanés-francés Omar Harfouch, quien abandonó el panel oficial de jueces a solo días del certamen en Bangkok. Su salida desató un escándalo que hoy sacude la credibilidad del concurso de belleza más importante del mundo.



Las acusaciones del exjuez contra el concurso

Harfouch, quien también compuso parte de la música del espectáculo, aseguró en sus redes sociales que la Organización Miss Universo (MUO) habría conformado un “jurado improvisado” para seleccionar anticipadamente a las 30 finalistas, incluso antes de que las 136 representantes de cada país se presentaran en la ronda preliminar.

Según sus declaraciones, este grupo no oficial estaría conformado por personas con potenciales conflictos de interés, e incluso mencionó presuntas relaciones personales entre algunas concursantes y miembros del comité de selección interno.

En sus historias de Instagram del 18 de noviembre, Harfouch afirmó que los nombres de las 30 semifinalistas ya estaban definidos antes de la competencia preliminar y que el comité encargado de esa elección no era el panel oficial de jueces contratados por el certamen. Declaraciones que ponen en duda la veracidad y legalidad del evento y, por ende, incluso la elección de la ganadora el próximo 21 de noviembre.



En diálogo con la revista People, el hombre comentó que él y otros jurados oficiales solo iban a intervenir una vez ese “primer filtro” estuviera hecho, lo cual calificó como un engaño: “Se supone que somos ocho jueces que debemos elegir entre 136 concursantes, no entre 30 ya escogidas. Yo firmé un contrato para evaluar a todas. No puedo jugar con el destino de chicas jóvenes”.

El músico también aseguró que comunicó su preocupación al dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, quien lo ignoró. “Me dijo: ‘Esto no es nada, Omar. Todo saldrá bien’. Pero no era cierto”. Harfouch cuestionó además que el llamado 'Comité de Selección Beyond the Crown', presentado por Miss Universo en redes sociales, no tuviera funciones transparentes ni claras. En particular, alegó que una de las personas del comité estaría involucrada sentimentalmente con una concursante, lo que representaría un conflicto de intereses.



La respuesta de Miss Universo

Horas después de las acusaciones, la Organización Miss Universo publicó un contundente comunicado negando cualquier irregularidad dentro del desarrollo del concurso de belleza: “La MUO aclara que no se ha creado ningún jurado improvisado y que ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas o seleccionar a las finalistas”.

El comunicado también confirmó la renuncia de Harfouch, argumentando que sus declaraciones habían creado confusión y que él mismo había manifestado su deseo de retirarse. Sin embargo, seguidores, periodistas y las mismas concursantes del evento esperan que hayan más pronunciamientos que aclaren la controversia.



La reacción de las concursantes

People consultó la situación con una de las concursantes de Miss Universo que pidió permanecer en anonimato, quien detalló que entre las participantes hay preocupación por las declaraciones de Omar Harfouch y las pocas aclaraciones por parte de la organización.

La concursante detalló que se enteró del escándalo por redes sociales. “Fue desgarrador. Nos enteramos justo después del ensayo preliminar" y agregó que "muchas de las 30 preseleccionadas tienen vínculos personales con gente de la organización”. De hecho, agradeció que Harfouch haya hecho pública la situación, señalando que había dudas entre las participantes.

El revuelo estalla justo cuando Miss Universo intenta recuperarse de un año complejo marcado por cambios en su administración, denuncias de favoritismo en ediciones anteriores y cuestionamientos sobre su sistema de votación. Harfouch aseguró además que, tras su renuncia, no permitirá que su música sea usada en el show, a pesar de haber trabajado durante tres meses en ella.

Por ahora, Miss Universo se prepara para su gala del 21 de noviembre en Bangkok, la controversia sigue creciendo en redes sociales, donde fans y ex concursantes reclaman mayor transparencia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL