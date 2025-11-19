En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
EMERGENCIA POR LLUVIAS
ANTES DE LA NIEVE
GOLEADORES COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Escándalo en Miss Universo: exjuez revela relación extramarital entre concursante y otro jurado

Escándalo en Miss Universo: exjuez revela relación extramarital entre concursante y otro jurado

Omar Harfouch renunció a ser jurado en Miss Universo y reveló supuesta farsa en elección de las finalistas.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Juez renunció a Miss Universo
Omar Harfouch (izquierda) renunció a hacer parte del jurado de Miss Universo -
Foto: @omarharfouch

Publicidad

Publicidad

Publicidad