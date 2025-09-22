En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / 7 minutos muerto y 22 días en coma: historia de patrullero al que le explotó papa bomba en la cara

7 minutos muerto y 22 días en coma: historia de patrullero al que le explotó papa bomba en la cara

Al joven patrullero Jhon Fredis Rodríguez le explotó una papa bomba en el rostro durante disturbios en la Universidad Nacional. Sufrió tres paros respiratorios y hoy sus padres relatan su esperanza de un milagro.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
La vida de los Rodriguez

Publicidad

Publicidad

Publicidad