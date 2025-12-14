En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ALIAS PIPE TULUÁ
ELN
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR DE BARRANQUILLA
RICHARD RÍOS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / J Balvin hizo historia en El Campín: invitados, sorpresas y casi seis horas de música en vivo

J Balvin hizo historia en El Campín: invitados, sorpresas y casi seis horas de música en vivo

Desde Jorge Barón hasta Ed Sheeran, varias sorpresas hicieron parte del concierto de J Balvin en la capital. Hasta el cantante recibió una visita inesperada en el escenario.

Por: María Paula González
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
J Balvin
J Balvin dio su primer concierto en El Campín -
Foto: @jbalvin

Publicidad

Publicidad

Publicidad