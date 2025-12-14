J Balvin hizo historia en El Campín: invitados, sorpresas y casi seis horas de música en vivo

Invitados, sorpresas y casi seis horas de música en vivo, así fue el concierto 'Ciudad Primavera' de J Balvin en el estadio El Campín, su primer gran concierto en este escenario de la capital. 'El niño de Medellín' emocionó al público bogotano con un show de gran calidad en un escenario 360° y con éxitos musicales de toda su trayectoria, así como del género urbano en los últimos años.

Desde muy temprano empezaron a llegar los fanáticos de Balvin a el estadio El Campín con altas expectativas de lo que sería este concierto, luego de que el paisa diera uno de casi siete horas y con 25 invitados en su ciudad natal. Bogotá no tuvo nada que envidiar, la producción se mantuvo y los invitados le dieron al público un show inolvidable: un 'Festibalvin'.

Previo al inicio de su concierto, el ambiente en El Campín se precalentaba con una playlist cargada de éxitos de reguetón de todas las épocas y artistas. En medio de esa preparación, el mismo José sorprendió a los primeros en ingresar a la gramilla al caminar entre ellos disfrazado de Spider-Man. Tan solo al salir de la multitud el cantante se quitó la máscara para sorprender a todos los que habían estado a su lado sin saberlo.



Un show 'en alta'

El show de J Balvin inició a las 8 de la noche con 'Blanco' como la primera canción del setlist, tema en el que destaca la frase 'Made in Medellín', algo que el cantante ha resaltado en estos conciertos de 'Ciudad Primavera' tanto en Medellín como en Bogotá. El escenario de 360° y las pantallas que lo rodeaban permitían a los miles de asistentes al concierto ver al cantante desde diferentes partes y a él tener una experiencia más cercana con todo sus fanáticos. Además, destacó a lo largo de todo el show la compañía de decenas de bailarines y el gran acompañamiento de la pirotecnia a lo largo del concierto.



Poco después de iniciar el concierto llegó el turno para el primer invitado al escenario, uno que sorprendió a todos. J Balvin invitó al escenario a Jorge Barón, el presentador de El Show de las estrellas, que dio unas emotivas palabras sobre los recuerdos que tiene del paisa en sus primeras presentaciones en su programa. El momento quedó para la historia cuando el presentador le dio a Balvin una vez más su famosa 'patadita de la buena suerte'.



De ahí en adelante el concierto transcurrió entre la participación de grandes invitados nacionales e internacionales, sorpresas a los fans, al mismo J Balvin y un cierre muy colombiano. José agradeció a Bogotá por ser la ciudad que acoge a todos los colombianos y por haber sido la ciudad que le abrió las puertas en sus inicios, cuando pasó por todas las localidades presentándose en colegios de la capital. Ahora, el paisa regresó con varias décadas de experiencia y éxitos que resonaron en miles de almas en su primer concierto en El Campín.



Una constelación de estrellas

En el concierto J Balvin no solo interpretó grandes temas de su repertorio como 'Con altura', 'Mi gente', 'Ay vamos' o 'Safari', sino que también le dio la oportunidad a sus artistas invitados de tomarse por algunos instantes el escenario e interpretar sus canciones. La tanda de primeros invitados inició con nostalgia y un estilo musical que le hablaba directamente a Bogotá: Dragon y Caballero, Jiggy Drama y Blindaje 10 emocionaron a todos con sus canciones más famosas.

También pasaron por el escenario Reykon, Jory Boy y Nio García resaltando el recorrido que se dio a lo largo de todo el evento por las diferentes épocas del reguetón con los éxitos de siempre. Uno de los invitados destacados fue Zion, pues el puertorriqueño recientemente sufrió un accidente y había pasado por graves complicaciones de salud. "Es un milagro de vida", aseguró Balvin al invitarlo a subir.

Se sumaron al desfile de artistas De La Ghetto, DJ Luian y Cosculluela. Otros que se robaron el show fueron Lenny Tavárez y Justin Quiles quienes, además de su presentación, emocionaron al público femenino al subir al escenario a una fanática y dedicarle una presentación bastante sensual mientras ella estaba sentada en una silla y ellos le bailaban. J Balvin se unió al final para también bailarle a la asistente al concierto.

Otro artista que emocionó al público fue Arcángel, 'La maravilla', quien deleitó a los asistentes con varios de sus temas más populares. Pero sin duda quien casi hace caer El Campín con su participación fue Nicky Jam, un artista que hace varios años no compartía escenario con J Balvin y quien se tomó el escenario varios minutos para interpretar temas como 'El amante', 'Voy a beber', entre otros. Además, el artista estadounidense confirmó que en 2026 dará un concierto en la capital, aunque no dio mayores detalles.

Luego fue el turno de Feid, quien pintó el estadio de su característico color verde y, además, llegó con todo el ambiente navideño en una chiva rumbera y con un arbolito de Navidad que le dejó a Balvin en el escenario. Finalmente, la gran sorpresa de la noche fue Ed Sheeran, el artista británico que se presentará en Bogotá el próximo año y que interpretó ante el público sus canciones 'Perfect' y 'Shape Of You'.



La sorpresa de Valentina Ferrer

Como se había anticipado anteriormente en las redes sociales de J Balvin y su pareja Valentina Ferrer, la modelo argentina no podría acompañar al cantante en sus conciertos en Colombia porque ella no tenía su green card, lo que le impedía salir de Estados Unidos. Sin embargo, la argentina sorprendió a Balvin al aparecer en el escenario y acompañada de su hijo Río justo en el momento en el que el paisa iba a interpretar el tema con el nombre del niño.

Río, disfrazado de Spider-Man, acompañó por primera vez a su papá sobre el escenario, un momento que sacó lágrimas a más de uno. José reveló que no estaba enterado de que Ferrer aparecería en el concierto, de hecho, reveló que la mujer le mintió al asegurarle que esa noche estaría en una fiesta con su hijo en Miami.

En conclusión, el concierto de Balvin en Bogotá no solo redimió al cantante con un público que esperaba hace años un evento de esta calidad del paisa en la ciudad, sino que se convirtió en algo más que un concierto de J Balvin, toda una experiencia de lo que fue, lo que es y, seguramente, lo que será el reguetón. Además, José resaltó todo el tiempo la cultura colombiana y resaltó la bandera tricolor siempre que tuvo oportunidad, cerrando el show con una puesta en escena en la que los bailarines llevaban sobre el escenario elementos que representan la cultura y tradiciones nacionales.

