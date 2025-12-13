Resultados Lotería del Cauca, sábado 13 de diciembre de 2025: números ganadores

La Lotería del Cauca lleva a cabo esta noche su tradicional sorteo, una de las citas más esperadas por los apostadores en todo el país. En esta oportunidad, la entidad juega el sorteo número 2589, con un premio mayor de $8.000 millones, cifra que mantiene viva la expectativa entre miles de jugadores.



Como es habitual, el sorteo se desarrolla en horas de la noche y puede seguirse en transmisión en vivo a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Cauca, entre ellas Facebook Live y YouTube. Este sistema permite a los ciudadanos conocer el resultado de cada balota en tiempo real, garantizando transparencia durante todo el proceso.

La Lotería del Cauca continúa posicionándose como una de las más tradicionales del país, no solo por la cuantía de su premio mayor, sino también por la constancia de sus sorteos semanales, que se realizan todos los sábados sin excepción.



Premios secos que amplían las opciones de ganar

Además del premio principal, el sorteo incluye una variada bolsa de premios secos, diseñados para aumentar las probabilidades de que más jugadores resulten ganadores. Entre los incentivos destacados se encuentran premios por:



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Resultados EN VIVO del sorteo 2589 de la Lotería del Cauca

Los números ganadores del sorteo se dan a conocer al finalizar la transmisión oficial. La Lotería del Cauca recomienda a los jugadores consultar únicamente los canales oficiales para verificar los resultados y evitar información errónea.

Para esta edición los ganadores fueron:



Número ganador:

Serie:

¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Para jugar, los ciudadanos deben elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y una serie de tres dígitos. La compra puede realizarse de manera presencial con un lotero autorizado o a través del portal web oficial, donde los usuarios pueden seleccionar sus números o permitir que el sistema genere uno aleatorio.



Los valores actuales son:



$4.000 por fracción

$16.000 por billete completo

La modalidad digital continúa ganando jugadores gracias a su facilidad de uso y a la posibilidad de recibir notificaciones inmediatas sobre los resultados.



Recomendaciones para el cobro de los premios

La entidad recuerda que todos los premios que superan las 48 UVT están sujetos a una retención del 20 %, conforme a la legislación vigente. Para mayor claridad, la Lotería del Cauca dispone en su página web de un simulador oficial, que permite calcular el valor neto a recibir.



Asimismo, se recomienda conservar el billete en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar cualquier premio.

Con esta nueva edición del sorteo, la Lotería del Cauca reafirma su compromiso con la transparencia y el juego responsable, manteniéndose como una de las opciones favoritas de los colombianos cada fin de semana.

