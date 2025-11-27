En vivo
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Elecciones Colombia  / Vicky Dávila lanza críticas contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Vicky Dávila lanza críticas contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Vicky Dávila, en entrevista con Noticias Caracol, dijo que "Abelardo es el candidato (de la oposición) que más quisiera el petrismo para que llegara a segunda vuelta".

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 27 de nov, 2025
Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
Colprensa

