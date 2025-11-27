Vicky Dávila lanza críticas contra Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Vicky Dávila, quien impulsa su candidatura a la presidencia con el Movimiento Valientes, le dijo a Noticias Caracol que ya llegó a las 1.100.000 firmas para avalar su aspiración y que las presentará el próximo 11 de diciembre. En diálogo con este medio de comunicación, hizo referencia a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes desde orillas políticas distintas buscan llegar a la Casa de Nariño.

Respecto a Cepeda, quien ganó la consulta del Pacto Histórico, manifestó que el país debe revisar quién lo rodea. “Los colombianos no podemos permitir que Iván Cepeda se quede como presidente de Colombia. Nos acaba con el país”, dijo Dávila.



También fue interrogada sobre posibles alianzas con otros aspirantes, como Juan Carlos Pinzón o Abelardo de la Espriella. Sobre este último manifestó que no está peleando con él y que tampoco se trata de un tema personal. “Yo lo conozco. No es una pelea personal. Él no está aspirando hacer el gerente de un bufete o presidente de una empresa, él está aspirando a la Presidencia de la República. Él país tiene muchas dudas sobre Abelardo, como su relación con los Peñaredonda o Alex Saab”, indicó.



Dávila dijo que con Pinzón tiene muchas cosas en común y simpatía, como también la tiene con Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, David Luna y otros integrantes del Centro Democrático. “El tema Abelardo el país lo debe revisar con serenidad y juicio”, mencionó.

Además, habló de supuestas bodegas que se hacen llamar ‘abelardistas’ quienes atacan tanto a Pinzón como a ella. “Eso es mafioso”, sentenció. En otro punto, criticó “el despilfarro” de dinero de De la Espriella en la campaña.

La precandidata Dávila señaló que está abierta a muchas opciones de alianzas, una de ellas es participar en una consulta de la oposición. “No puede haber un proyecto personal, es un proyecto de país”, anotó.



Críticas de Vicky Dávila contra Abelardo de la Espriella

En el diálogo con Noticias Caracol, Dávila dijo que De la Espriella pierde en segunda vuelta en todas las encuestas. “Abelardo es el candidato que más quisiera el petrismo para que llegara a segunda vuelta”, aseguró. Para la exdirectora de Semana, en ese momento le sacan todas las denuncias y lo que le tienen “guardadito”, “se queda Cepeda, que es un peligro para Colombia”.

Dávila describió la campaña de De la Espriella como atractiva, con mucho dinero detrás, pero con mensajes agresivos, “tan agresivos que dice que va a destripar gente y eso es matar”. “Quienes se quieran ir para donde Abelardo, que se vayan con Abelardo”, dijo.

En la entrevista añadió: “Quiero ver a todos los politiqueros que ahora se están yendo a donde Abelardo defendiéndolo cuando se conozcan todas las cosas que el país tiene que conocer”.

En su análisis, mencionó que la oposición no puede depender de un candidato que está en una cuerda floja, refiriéndose a De la Espriella. Finalmente, dijo que “Colombia necesita firmeza, autoridad y decencia”.

