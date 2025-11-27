Stranger Things estrena temporada 5 y Netflix publicó resumen para ponerse al día; así puede verlo

La temporada con la que finalizará Stranger Things, la historia de aquellos jóvenes de Hawkins dispuestos a salvar la tierra de Vecna, el villano del Upside Down o Mundo al Revés que promete acabar con todo lo conocido, acaba de ser estrenada por Netflix. Con esta, la plataforma de streaming pretende finalizar una historia de más de nueve años que llegó a cada rincón del mundo y se convirtió en una de las producciones recientes más populares y queridas por sus usuarios.

Así como lo dijo Vecna durante el último capítulo de la temporada 4, en esta nueva parte se relatará el inicio del fin. Y es que lo último que conocieron los fanáticos de la serie antes de la llegada de su fase final dejó un enorme suspenso que se extendió por más de tres años. Durante el último capítulo de la fase 4 de la serie, llamado El Huésped, todo pareció indicar que el villano principal logró cumplir con su objetivo de llegar a la tierra, tras haber dejado gravemente herida a Max Mayfield, e incluso quitarle la vida durante algunos minutos.

Once se encuentra ya junto a sus amigos; Hopper regresó finalmente a Hawkins tras haber sido heroicamente rescatado en la Unión Soviética y personajes como Dustin, Lukas o Will permanecen en grave riesgo por tras su intento de neutralizar a Vecna mediante un operativo realizado en el Upside Down. El inicio e esta quinta temporada, entonces, maracará la continuación de estas últimas escenas, mostrando a un Hawkins destruido por un fuerte terremoto y varios portales abiertos, pero sin rastros del villano, quien si bien fue atacado, no murió.



Debido a que los intervalos entre temporadas han sido muy amplios, Netflix Latinoamérica publicó desde su cuenta de Youtube el resumen oficial de lo que se vivió en su última temporada, antes de la recién estrenada. En este video aparecen los momentos más importanes de aquel momento y un breve contexto que ayudará a ponerse al día a más de uno. Y es que actualizarse con los hechos más recientes de la serie no es tarea fácil si recurre a la repetición de capítulos, pues cada uno de ellos tiene una duración de una hora en promedio, por lo que requerirá aproximadamente de entre 9 y 10 horas para culminar solo la parte 4.



A continuación, el resumen de la temporada 4 publicado por Netflix y doblado al español para el público de Colombia y América Latina:

¿Qué muestra el trailer de Stranger Things temporada 5?

El reciente trailer de la quinta temporada de Stranger Things publicado por Netflix nos arroja un panorama desolador e inquietante. Hawkins se encuentra en cuarentena militar por el terremoto acontecido como producto de la apertura de los portales y, mientras tanto, los jóvenes protagonistas viven un momento crítico: Max se encuentra en coma, y sus demás amigos, incluida 11, siguen preparados para enfrentarse nuevamente a Vecna, quien, pese a quedar herido en la última temporada, logró salir con vida.

En el video también se logra evidenciar la llegada de un nuevo personaje, conocido, según fanáticos, como la doctora Kay, un nuevo papel que será interpetado por la actriz norteamericana Linda Hamilton.

¿Cuándo se estrenará la quinta temporada de Stranger Things en Colombia?

La entrega de la última temporada de Stranger Things, como ya es costumbre, se hará en tres etapas distintas, acorde con lo que ha informado Netflix. Las entregas, entonces, se harán en el siguiente orden:



Volumen 1: 26 de noviembre de 2025 (cuenta con tres episodios).

Volumen 2: 25 de diciembre de 2025 (cuenta con tres episodios).

Capítulo final: 31 de diciembre de 2025 (termina con un solo episodio final de la serie).

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO