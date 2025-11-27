¿Qué sucede en Guinea-Bissau? Golpe de Estado, militares en el poder y restricción de redes sociales

Guinea-Bissau, una nación de África occidental propensa a la inestabilidad política, ha sido testigo de un nuevo golpe de Estado, el cual se consolidó con la toma del poder por parte de un grupo de militares. Este evento se produjo en la víspera de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones generales, generando una crisis institucional inmediata y profunda.



Un grupo de militares, autodenominado el Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional y también referido como el Alto Mando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público, afirmó haber asumido la plenitud de los poderes del Estado el miércoles. El portavoz del grupo, el general Denis N’Canha, anunció la toma desde el Cuartel General de las Fuerzas Armadas en Bissau.

Como medidas inmediatas tras la asonada, el Alto Comando anunció la destitución "inmediata" del presidente saliente Umaro Sissoco Embaló, quien también era candidato a la reelección, y la paralización "inmediata" del proceso electoral en curso. El propio Embaló confirmó a medios franceses que fue detenido alrededor del mediodía en su despacho.

Adicionalmente, los golpistas decretaron el cierre de las fronteras y del espacio aéreo del país "hasta nueva orden", el cierre de las instituciones del país, la suspensión de las actividades de "los órganos de comunicación social" y la imposición de un toque de queda nacional entre las 19:00 y las 06:00 hora local. Militares guineanos irrumpieron en varios edificios de emisoras de radio en la capital para ordenar el cese inmediato de sus transmisiones.



¿Cómo ocurrió golpe de Estado en Guinea-Bissau?

El golpe de Estado se desarrolló después de que se escucharan fuertes disparos de armas automáticas en el centro de la capital, cerca de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) y el palacio presidencial. Hombres armados irrumpieron en la sede de la CNE e intentaron atacar el palacio presidencial. Testigos indicaron que la población huyó aterrorizada y que las calles cercanas al palacio presidencial, incluyendo áreas próximas a la Embajada de Portugal, fueron bloqueadas por soldados fuertemente armados y encapuchados.



La asonada ocurrió justo antes de que se divulgaran los resultados provisionales de las elecciones generales celebradas el domingo anterior. Estas elecciones estuvieron marcadas por la exclusión de destacados líderes opositores, como el ex primer ministro Domingos Simões Pereira, a quien se le impidió concurrir por supuestas razones técnicas. Aunque los comicios se desarrollaron de forma pacífica y fueron calificados como "democráticos, libres y participativos" por observadores de misiones internacionales, como la Unión Africana, tanto Embaló como su principal rival, el independiente Fernando Dias da Costa, se habían adjudicado la victoria en las horas previas al golpe.



El Alto Comando justificó su toma de poder aludiendo al "descubrimiento" de un supuesto plan dirigido a "desestabilizar" el país. El plan, según los militares, consistía en un esquema operativo ideado por "algunos políticos nacionales, con la participación de un conocido barón de la droga nacional y extranjero", el cual incluía "intentos de manipular" los resultados electorales. Aseguraron que la ejecución de este plan había sido descubierta por los servicios de inteligencia del Estado.



General Horta N'ta, nuevo líder del Gobierno en Guinea- Bissau

Este jueves, el grupo militar consolidó su poder nombrando al general Horta N'ta como el nuevo líder del Gobierno de transición. N'ta, quien hasta ese momento había sido jefe del Estado Mayor del destituido Embaló, presidirá un periodo de transición de un año. Durante su discurso de nombramiento, N'ta sostuvo que el Ejército había asumido el poder para "salvaguardar la democracia y la estabilidad política". Subrayó que la "intensa actividad de grupos vinculados al narcotráfico, aprovechándose del proceso electoral, tuvo como objetivo manipular y, en última instancia, capturar la propia democracia" y que los servicios de inteligencia habían reunido pruebas documentales.

El nuevo líder reconoció que el país atraviesa un momento "difícil y delicado" y prometió que el Alto Comando se enfocará en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.



Restringen uso de redes sociales en Guinea-Bissau

El Alto Mando también ordenó a las empresas de telecomunicaciones suspender temporalmente el acceso a determinadas plataformas digitales en todo el territorio, incluyendo Facebook, TikTok o Youtube. Fuentes del sector indicaron que la medida buscaba minimizar el riesgo de difundir contenido que pudiera incitar a la violencia o la desinformación. Los principales proveedores de internet, Orange y Telecel, confirmaron la efectividad de la decisión, aunque otras plataformas como WhatsApp y Messenger parecían seguir funcionando con cierta normalidad, si bien se constataron limitaciones en el uso de Facebook, WhatsApp e Instagram.

Poco antes del juramento de N'ta, surgió una versión contradictoria por parte del líder opositor Fernando Dias da Costa. Da Costa acusó a Embaló de haber sido el verdadero perpetrador de la asonada para evitar su supuesta derrota electoral. Da Costa afirmó: "No hay golpe de Estado en Guinea-Bissau. Simplemente el presidente de la República inventó ese golpe porque vio que no tenía condiciones para ganar las elecciones".

¿Cuántos golpes de Estado ha tenido Guinea Bissau?

Guinea-Bissau es uno de los países más inestables de África. Desde su independencia de Portugal en 1974, la nación ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (en 1980, 1998/99, 2003 y 2012). La inestabilidad nunca ha desaparecido por completo, marcada por la rivalidad entre las fuerzas de seguridad, las tensiones con la oposición, y las sospechas de injerencia militar, incluso durante el mandato de Embaló.

Además de la inestabilidad política interna, Guinea-Bissau ocupa un punto estratégico en África occidental debido a su costa atlántica, lo que lo convierte en una ruta de tránsito crucial para la cocaína que se mueve entre América Latina y Europa. El nuevo liderazgo militar ha prometido abordar esta problemática como parte central de su mandato de transición. Sin embargo, a pesar de los anuncios iniciales de restricciones, el Ejército anunció el levantamiento del toque de queda el jueves para restablecer la circulación normal y reducir la tensión en la capital.

