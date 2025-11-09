En vivo
Los Informantes: Medicamentos que llegan tarde; Un ejemplo de reconciliación y Yeison López

El drama de pacientes que fallecieron esperando medicamentos; exguerrilleros y exmilitares que hoy trabajan juntos y el dolor tras el triunfo del medallista Yeison López, son tres grandes historias de Los Informantes.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 9 de nov, 2025
