Los Informantes: Medicamentos que llegan tarde; Un ejemplo de reconciliación y Yeison López

Como todos los domingos, vea en Los Informantes tres grandes historias: el viacrucis por la entrega de medicamentos que terminan llegando muy tarde; un ejemplo de reconciliación y paz en el cementerio de Palmira y la vida del medallista olímpico Yeison López.



Condenados a muerte

El difícil acceso a medicamentos en Colombia ha dejado familias llenas del dolor de ver a sus seres queridos deteriorarse hasta la muerte sin recibir los tratamientos que necesitan.

Y es que el diagnóstico de lo que le está pasando a muchos ciudadanos que deben peregrinar por centros de salud, dispensarios, citas médicas, juzgados, quejas y reclamos exigiendo un tratamiento es desalentador. La situación actual del sistema de salud en Colombia parece más grave que cualquier enfermedad.



Encuentros improbables

Una historia de reconciliación nunca antes vista se dio en el cementerio de Palmira, Valle del Cauca, allí exguerrilleros y exmilitares trabajan juntos para recuperar centenares de cadáveres que fueron inhumados en una fosa común durante el conflicto armado en Colombia. Además, han construido bóvedas para darles el descanso eterno a estos restos y reparar, de algún modo, el dolor de las víctimas.

Los testimonios de estos hombres y mujeres que cambiaron las balas por las palas son esperanzadores: “Hemos sanado y ellos también han sanado sus heridas”.



El hombre de acero

Yeison López logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y lo que nadie sabía hasta ahora es que casi no logra llegar a estas justas por cuenta de problemas físicos que limitaban su levantamiento de pesas.



Sin embargo, con sacrificio y fuerza este chocoano logró cumplir el sueño de convertirse en un gran campeón. Su memorable hazaña es recordada, entre otras, porque también le sacó lágrimas a todo un país.



"15 días antes de llegar a los Juegos Olímpicos tuve una distensión en la lumbar. Es un dolor impresionante, me iba levantar y me quedó la espalda así (paralizada). Yo me senté y al rato prácticamente no me podía parar", reveló en Los Informantes.