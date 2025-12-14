En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP HABLA DE COLOMBIA
ELN
SALARIO MÍNIMO
FINAL COPA COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / CAPÍTULOS  / Capítulo Los Informantes: el rastro mortal del talio; tentáculos de papá Pitufo y perdida en México

Capítulo Los Informantes: el rastro mortal del talio; tentáculos de papá Pitufo y perdida en México

Lo que ha pasado con la investigación de las niñas que murieron intoxicadas por talio; el alcance de los tentáculos de papá Pitufo y la desaparición de una joven colombiana en México, son tres grandes historias de Los Informantes.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Los Informantes 14 de diciembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad