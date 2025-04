Carlos Lehder y su vida en prisión tras la extradición a Estados Unidos: “Era una tortura”

Carlos Lehder Rivas , uno de los narcotraficantes más extravagantes de la historia de Colombia, conocido por su mezcla de estilo entre rambo y roquero, volvió a Colombia después depasar más de tres décadas tras las rejas en Estados Unidos . Extraditado y condenado a 135 años, Lehder recobró su libertad hace cinco años y ahora, a sus 76 años, se encuentra en Armenia, su tierra natal, con muchos secretos por revelar.

A finales de marzo de 2025, Carlos Lehder reapareció en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Fue detenido por un par de días hasta que se verificó que no tenía pendientes con la justicia. Los Informantes lo encontraron en Armenia, donde Lehder, con 76 años, se mostró dispuesto a contar su versión de los hechos.

Carlos Lehder y su vida en prisión

Lehder pasó más de 33 años en aislamiento en Estados Unidos, sin ver el sol. “Ciertamente merecía la pena de los 33 años que pagué. Yo trafiqué muchas toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Ninguna violencia, sí cocaína”, afirmó Lehder.

“Cuando yo fui extraditado, Colombia poseía 30 millones de habitantes. Hoy día somos 51. Muchas de las generaciones nuevas no conocen el concepto, la opinión y la veracidad de la historia cómo ocurrió”, añadió sobre el deseo de contar su versión de la historia.

La historia que ahora se propuso contar es su versión protagónica de lo que fue el Cartel de Medellín, la tenebrosa máquina de muerte que lideróPablo Escobar , su socio, amigo y delator.

“La película pone que Pablo Escobar se tomó el poder y él era el gobernador de Colombia o algo así. Bueno, son películas y son especulaciones, entonces yo veo la necesidad antes de que yo departa de este planeta de contar mi versión de los hechos”.

Los años de Carlos Lehder en las prisiones de máxima seguridad de Estados Unidos Foto: Los Informantes

El Libro de Carlos Lehder

Lehder escribió un libro cargado de nombres, datos y escenas reveladoras sobre la narcopolítica en los años del Cartel de Medellín.

"Yo quiero en este momento reiterar que yo trazo una línea roja porque yo fui extraditado en febrero de 1987, el único crimen político que Pablo Escobar del cual era el autor intelectual y sus pistoleros eran los autores materiales, fue el asesinato lamentable del ministro de justicia Dr. Lara Bonilla. Eso ocurrió creo que el 84. A mí me extraditaron en el 87. Entonces, todo lo que Escobar haya cometido de violencia después del 87, yo no estaba en Colombia”.

Lehder 2.0: el hombre rehabilitado

El Lehder 2.0, el hombre rehabilitado y arrepentido que dice ser insiste en que fue un jefe narco excéntrico y aventurero, pero nunca violento. Según Lehder, él y Escobar estuvieron juntos, pero no revueltos.

“Yo era un rebelde, yo era un fanático de mi causa, de los intereses del narcotráfico y felicité a Pablo Escobar por la muerte del ministro, pero vuelvo y le reitero, esa era mi posición en esa época. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la muerte del ministro. Yo le reclamé y le dije ‘usted mató al ministro, no me avisó’ y el presidente Belisario firmó mi extradición”, recordó.

Carlos Lehder publicó un libro revelador sobre el Cartel de Medellín Foto: Los Informantes

La historia de Lehder en el narcotráfico

La historia de Lehder es de película. Nació en 1949 en Armenia. Su padre fue un ingeniero alemán que se casó con una manizalita. A los 16 años, Lehder dejó los estudios y se fue para Nueva York, donde empezó a quebrantar la ley robando carros.

Cuando ya expandía esa actividad a varios estados, lo cogieron y purgó una condena de 2 años para después ser deportado a Colombia. Se instaló en Medellín y empezó a traficar con droga trayéndola desde Bolivia encaletada en su propio carro. Fue ascendiendo y montó Lehderauto, un negocio de carros de alta gama, su pasión.

El Henry Ford del narcotráfico

En los expedientes judiciales gringos lo llamaron el Henry Ford del narcotráfico porque Lehder, con veintitantos años, dejó a un lado las mulas humanas que llevaban un par de kilos de droga y se inventó las rutas marítimas y aéreas con las que hizo llover toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Su fortuna llegó a ser tal que compró una isla en las Bahamas con hotel, cabañas y pista de aterrizaje. Desde ese paraíso despachó centenares de aviones y embarcaciones a reventar de coca propia y de sus compinches. “Yo compré la isla aproximadamente por 2 millones de dólares. Eventualmente el gobierno o los gobiernos van a confiscar esa fortuna. La isla la confiscó el gobierno de las Bahamas”, relató.

LLehder fue capturado el 4 de febrero del 87 en Guarne, Antioquia, y ese mismo día fue extraditado. “En Estados Unidos fue sentenciado a cadena perpetua más 135 años, encerrado en un cuarto hermético prácticamente por el resto de la vida”.

Lehder describe el momento más triste de su vida: “Es cuando a uno lo extraditan y lo montan en un avión y siente uno que está saliendo de territorio colombiano. No existe un sentimiento de más abandono de estar sumido profundamente en el peor abismo de la existencia y le están quitando a uno la nacionalidad, la identidad, la existencia y se lo entregan a otro”.

La resurrección de Lehder se dio en el 89 con la invasión de Estados Unidos a Ciudad de Panamá para capturar al dictador del país, el general Noriega. "Yo testifiqué por 5 días y a Noriega el jurado lo encontró culpable. Todo lo que yo testifiqué contra el general Noriega son las actividades del Cartel de Medellín con el general Noriega”.

También asegura que tuvo una reunión con Raúl Castro en La Habana para acordar un negocio de cocaína: “100% sí fue. Con él fue una reunión de 4 minutos protocolaria de saludo, pero era lo que yo requería para retornar a decirle a Pablo que estaba aprobado el negocio”.

Una de las confesiones que hace en el libro es que a través del padre Rafael García Herreros consiguió la aprobación de Escobar para declarar contra Noriega. "Si Pablo Escobar no me asegura que él no va a atentar contra mi familia, yo no puedo testificar o no hubiese podido testificar contra el general Noriega ni estaría libre hoy día”.

Por su aporte, la justicia gringa le eliminó la pena perpetua y le redujo la pena de 135 años a 55, de los cuales pagó casi 34 por descuento de trabajo en prisión y buen comportamiento. “El encarcelamiento era una tortura”.

La libertad y el regreso a Colombia

En 2020, en plena pandemia, recobró la libertad. Lo deportaron a Alemania, donde es ciudadano, y llegó con un diagnóstico de cáncer. “Lo logré superar a base de una dieta y con una inyección que se llama Lupron”.

Carlos Lehder recobró su libertad tras ser capturado al llegar a Colombia Foto: Noticias Caracol

Lehder describe cómo sobrevivió 34 años de su vida sin ver a nadie: “Leyendo, leyendo. ¿Y qué lecturas buscaba? Buscaba inmensa cantidad de lecturas de gente famosa que ha escrito su vida y sus biografías”.

Ahora, Lehder regresó a Colombia para promocionar lo que llama su testamento escrito. Asegura que no tiene nada, que vive de los libros, se define como un rehabilitado, alguien que admite su camino chueco, que pagó sus culpas, que se arrepiente y que nunca más delinquirá.