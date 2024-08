René Higuita volvió a entrar, por aire, a la mansión que le incautaron: "Qué tristeza"

René Higuita, legendario exportero colombiano, está cumpliendo 58 años. La icónica figura del fútbol colombiano ganó varios títulos durante su carrera deportiva y gran parte de esas ganancias, dice, están invertidas en una mansión ubicada en El Poblado, de Medellín, que perdió hace más de 30 años en un proceso de extinción de dominio. Hace unos meses, Los Informantes visitó la vivienda con el exjugador.

Junto a su esposa Magnolia Echeverry, René Higuita compró el predio que hoy vale miles de millones de pesos y es la herencia que quiere dejarle a su familia. “Devuélvanme el lote. Con la llegada de Gabriela, son cuatro nietos... ya ni los hijos, eso es para los nietos, darles una mejor vida, un mejor futuro”, afirmó.

¿Qué pasó con la casa de Higuita?

La propiedad está en líos legales por vínculos con personas señaladas de pertenecer al Cartel de Medellín. Por tanto, hoy la casa está en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“Yo le digo a un amigo, Campo Elías, que ahí hay dos apartamentos y que si encuentra una casa, pues haga el negocio. Me presentaron dos casas y me gustó esta”, aseguró sobre la mansión por la que ha tenido que enfrentar a la justicia en un proceso que le ha robado la paz.

En esa época, Higuita estaba concentrado en la Copa Libertadores, entonces fue su compadre el que hizo el negocio. René alega que fue un comprador de buena fe.

"Yo entrego legalmente mis dos apartamentos, ya después, cuando me encuentro con una demanda, yo digo, pero ¿estafa de qué? Si yo estoy acá dando mi inversión, lo que yo he trabajado con Atlético Nacional, lo que yo me gané por ser el mejor jugador de Colombia”, señaló.

La señora que le vendió a Higuita al parecer falseó un poder y se anularon la escritura y la compra. La hipótesis de la Fiscalía es que la casa era de un socio de Escobar que cayó en desgracia y al que obligaron a traspasar la propiedad.

"Yo soy un tercero de buena fe, si la casa le perteneció como a un narcotraficante, yo no le compré a él, le compré fue a este, pasaron dos dueños... creo que era de los Moncada, algo así”, explicó.

¿Cómo está la casa que René Higuita perdió en El Poblado?

María Elvira Arango, directora de Los Informantes, acompañó a Higuita al lugar, al cual no ingresa hace tiempo y donde solo alcanzó a vivir cinco años. Se encontraron en la avenida El Poblado y la calle 10, pero encontraron que el inmueble está sellado por un muro y alambre de púas.

Un drone sobrevoló la propiedad y las imágenes captadas conmovieron profundamente al ídolo del fútbol colombiano.

“No, es que irreconocible. ¡Qué tristeza en lo que se convirtió el sueño! ...Esto era el sueño hecho realidad, donde yo invertí todo acá en la casa”, reconoció Higuita al ver las ruinas en las que está convertida la mansión.

El creador de la jugada del Escorpión no podía creer que de su anhelada casa no queda sino el recuerdo. "Es que se llevaron hasta los cables de la luz, se llevaron el mármol que tenía”, afirmó.

Aunque su nombre hace parte de lo mejor del fútbol colombiano, algunas jugadas, como la compra de su casa, no le salieron muy bien.

