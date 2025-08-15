Resultados de Dorado Mañana del último sorteo de hoy, viernes 15 de agosto: el número ganador

El chance Dorado Mañana, uno de los juegos de azar más reconocidos en Bogotá y Cundinamarca, ya tiene su combinación afortunada para este viernes, 15 de agosto de 2025. Miles de apostadores participaron en este sorteo, que se realiza a diario en un horario matutino, esperando que su número de cuatro cifras coincidiera con el que salió en la balota ganadora.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado, exceptuando festivos, a las 10:55 de la mañana, y es transmitido por los canales y plataformas oficiales del operador autorizado. Los resultados pueden consultarse pocos minutos después de la realización, tanto en línea como en puntos de venta físicos. Cada franja horaria es independiente, por lo que un mismo número podría repetirse en más de un sorteo del día.



Este es el resultado de hoy: número ganador del Dorado Mañana del 15 de agosto

En el sorteo número 5195 del Dorado Mañana, correspondiente a este 15 de agosto, la combinación ganadora fue:



Número principal: 6131

Dos últimas cifras: 31

Tres últimas cifras: 131

Quinta balota: 0

Este resultado fue extraído en presencia de autoridades competentes, garantizando la transparencia y legalidad del proceso. Quienes hayan acertado parcial o totalmente podrán reclamar sus premios en los puntos autorizados, cumpliendo los requisitos establecidos.



Horarios del chance Dorado

El chance Dorado es un juego que consiste en acertar un número de cuatro cifras que se extrae en distintos momentos del día. Está regulado por la legislación colombiana y operado por concesionarios autorizados por la Lotería de Bogotá, lo que garantiza seguridad y transparencia.

Se puede jugar de forma presencial en puntos autorizados o a través de canales digitales como la página web y la aplicación móvil de Paga Todo. El jugador elige su número y el valor de la apuesta; las ganancias dependen de la cantidad de cifras acertadas y la modalidad elegida.

Publicidad

El Dorado se divide en tres sorteos independientes:



Dorado Mañana : 10:55 a. m., de lunes a sábado, transmisión por canales oficiales y medios digitales.

: 10:55 a. m., de lunes a sábado, transmisión por canales oficiales y medios digitales. Dorado Tarde : 3:25 p. m., transmisión por Canal Uno y plataformas digitales.

: 3:25 p. m., transmisión por Canal Uno y plataformas digitales. Dorado Noche: 10:30 p. m., transmisión en medios digitales y resultados en línea.

Un mismo número puede aparecer en más de un sorteo el mismo día, ya que cada franja es independiente.



Los premios y modalidades de apuesta: conozca los detalles

Desde 2025, el Dorado incorporó la quinta balota o número adicional, que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las cifras principales. Los pagos aproximados por peso apostado son:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces.

3 últimas cifras (directa): 400 veces.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces.

2 últimas cifras (“pata”): 50 veces.

Última cifra (“uña”): 5 veces.

Los ganadores pueden acudir a cualquiera de estos puntos de venta autorizados:



SuperGIROS

Paga Todo (Bogotá)

GanaGana

Apuestas Cúcuta 75

Apuestas Unidas

Red de loterías regionales

Estos lugares pagan premios menores y orientan sobre el trámite para los montos más altos. Se debe destacar que cuando el valor del premio supera las 48 UVT (alrededor de $2.400.000 COP), el cobro se hace en oficinas principales o por transferencia bancaria. Para ello se solicita:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia ampliada al 150 %.

Certificación bancaria a nombre del ganador.

Formulario de pago de premios (RCO-01).

Copia del RUT o constancia de no declarante.

El plazo máximo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo. Pasado este tiempo, el premio se destina al sistema de salud pública en Colombia. Tenga presente que, desde el 1 de febrero de 2015, Paga Todo exige que, para cobrar premios iguales o superiores a $100.000, el apostador sea mayor de edad y presente:



El tiquete original diligenciado en la parte posterior. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del reclamante.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.