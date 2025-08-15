Caen guardias del Inpec tras denuncia por abuso contra reclusa: Noticias Caracol reveló el caso

En las últimas horas se conoció la captura de dos guardianes del Instituto Penitenciario y Carcalario (Inpec), ambos señalados de abusar de la reclusa Andrea Valdez, quien resultó embarazada luego de ser víctima de estas agresiones. Cinco meses atrás, Andrea le narró a Noticias Caracol cómo fueron los abusos al interior de su celda en la cárcel El Pedregal, en la ciudad de Medellín.

La Fiscalía General de la Nación juntó las pruebas necesarias para capturar a los guardianes Diego Stiven Castaño Sánchez y Cristian Camilo Alvarado Torres por el delito de acceso carnal violento. Las capturas de estas dos personas se dieron en las cárceles de Puerto Triunfo, Antioquia, y La Dorada, Caldas.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol habló con Andrea Valdez, quien dio un estremecedor relato sobre su doble violación por parte, al parecer, de los dos dragoneantes detenidos. Su testimonio fue clave para las investigaciones.

“Horrible porque, hombre, quedar embarazada por una violación. Yo estaba rota, destrozada, por dentro. El llanto ni siquiera me dejó hablarle ni responderle. Yo solamente lo miraba, pero yo sé que mis ojos se lo decían todo. Ya fue más grosero, más animal. Ni un psicópata ni un hombre que esté mal de la cabeza haría eso”, narró Andrea.

Agregó que “ya este tipo vuelve y más o menos me repite lo mismo: que tuviera el pico cerrado porque si no me lo cerraban”.

La víctima aseguró que los dos señalados abusadores intentaron acabar con la vida y la de su bebé para evitar que los denunciara: “Creo que querían interrumpir mi embarazo porque es la prueba más evidente de lo que me hicieron en ese lugar. Yo almuerzo y cuando me como esos alimentos, como a los 20 minutos empiezo a sentirme mal. Me dolía mucho mi estómago y me fui a vomitar. Cuando estoy vomitando, siento como si me hubiera hecho chichí y me miré el protector y tenía sangre”.

Un video obtenido por los investigadores de la Dijín y la Fiscalía muestra a uno de los guardias del Inpec, quien sería papá del niño, ingresando a la celda de la víctima para, al parecer, abusar de ella.

“En el análisis de las diferentes horas de video obtuvimos y verificamos el ingreso de modo tiempo y lugar de uno de los guardianes del Inpec, el cual ingresó al lugar donde la víctima estaba denunciando, al igual que la obtención de los CLR’s de las antenas establecimos que estas personas se comunicaban y estaban dentro del establecimiento carcelario”, manifestó uno de los investigadores en Noticias Caracol.



Prueba de paternidad de guardia de Inpec señalado de abuso dio positiva

En cuanto a la prueba de paternidad de uno de los capturados, el investigador confirmó que dio positiva.

Ambos guardianes del Inpec detenidos continuaban trabajando en la institución y fueron capturados durante sus labores en las cárceles de La Dorada y Puerto Berrío.

El investigador aseguró que las investigaciones tardaron porque “requeríamos de otras entidades como Medicina Legal para resultados que se requerían corroborar dentro del proceso investigativo. Segundo, porque para la prueba de ADN, en el momento en que se libraron las órdenes para hacer esta actividad podría correr peligro la vida del menor y de la madre. Entonces, tocó esperar al nacimiento del bebé para poder hacer la prueba de ADN. Y tercero, teniendo en cuenta que uno de los indiciados voluntariamente no permitió hacer esta prueba, por lo que se vio la necesidad de acudir a un juez de control de garantías para que emitiera la orden y así poder hacer las pruebas para tener estos elementos de prueba dentro de la investigación”.

Los dos funcionarios detenidos por el delito de acceso carnal violentos podrían pagar hasta 50 años de cárcel.

