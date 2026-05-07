Expertos británicos inspeccionarán El Buen Pastor en trámite de extradición de Zulma Guzmán

El proceso para traer de regreso a Colombia a Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa en el caso talio, ha tomado un nuevo rumbo legal. Según un documento oficial de la Fiscalía General de la Nación, la defensa de la ciudadana ha solicitado formalmente una inspección a las instalaciones de la cárcel de mujeres El Buen Pastor en Bogotá. Esta diligencia es un requerimiento de los abogados de Guzmán para verificar las condiciones de salud mental del penal antes de que se decida su extradición.

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La inspección será realizada por dos especialistas de salud, los doctores Alan Mitchell y Bradley Hillier, quienes han sido designados para esta tarea. Según el documento, la visita está programada para los días 25 y 26 de mayo de 2026. El objetivo es realizar una "inspección penitenciaria y una evaluación del área de psiquiatría del establecimiento de reclusión", para asegurar que la procesada cuente con las garantías necesarias en Colombia. Actualmente, Guzmán Castro se encuentra bajo custodia en Inglaterra tras ser capturada en Londres, donde habría intentado escaparse lanzándose al río Támesis.

El rastro del talio, el llamado "asesino silencioso"

Zulma Guzmán Castro es investigada por su presunta responsabilidad en una cadena de envenenamientos con talio, un metal altamente peligroso. Las principales víctimas fueron miembros de la familia de Juan de Bedout, quien sostuvo una relación extramatrimonial con la sospechosa. El uso de esta sustancia, difícil de detectar, causó la muerte de dos menores de edad y dejó graves secuelas en otros miembros del círculo familiar.



La toxicóloga Andrea Bernal, del Instituto Nacional de Medicina Legal, explicó en Los Informantes por qué este veneno es tan letal y difícil de rastrear: "No son frecuentemente identificados no porque no podamos sino porque muchas veces de estos casos es difícil llegar a pensar en esas sustancias...muchos de estos casos parecen orientaciones a deterioros neurológicos, deterioros cardíacos, entonces hace que parezcan enfermedades. Muchos de estos casos ni siquiera son atendidos en el Instituto, llegan a un hospital, reciben un tratamiento, pueden fallecer y a veces la causa claramente no está establecida".



Según la experta, los síntomas del envenenamiento por talio suelen confundirse con otras patologías.



Testimonios clave del caso talio: esto se sabe

El caso se centra en la entrega de unas frambuesas con chocolate envenenadas que llegaron a la casa de las víctimas como un supuesto regalo. Jeison López, un coach de vida que atendía a Guzmán Castro, relató a Los Informantes sobre la personalidad de Zulma Guzmán: "Uno recapitula y dice ¡wow! Sí hay rasgos de eso, de una persona un poco gris, como guardando un dolor, una rabia, una cosa ahí como difícil. De hecho, en las sesiones, pues sí era difícil sacarla de ese estado de ‘no preguntemos más por qué pensamos de esta persona, sino preguntemos por ti’. No tenía rasgos obsesivos, pero sí un poquito difícil. La forma como yo la vería a ella es como ‘gris’".



La respuesta del sistema carcelario

Ante la revisión que harán los doctores, las autoridades colombianas sostienen que están preparadas para recibir a la sospechosa manteniendo el respeto por sus derechos fundamentales. De concretarse la extradición, Guzmán Castro sería enviada al pabellón de extraditables o al pabellón nueve, zonas de alta seguridad en El Buen Pastor.

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El director del INPEC, el teniente coronel Daniel Gutiérrez, reconoció que aunque existen problemas como el hacinamiento, la seguridad está garantizada: "A pesar de las dificultades estamos en la capacidad de garantizar que cualquier persona privada de la libertad pague su condena, con dificultades como le digo, pero que pueda estar aquí de una manera no tranquila, pero sí segura"

Gutiérrez admitió que en algunas celdas diseñadas para dos personas pueden terminar viviendo cuatro, lo que genera problemas de convivencia, pero enfatizó que se trabaja con oficinas de derechos humanos en todas las cárceles.

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Por su parte, Lina Castillo, directora de El Buen Pastor, aseguró que todas las reclusas reciben un trato digno independientemente de su caso: "Yo recibo a todo el mundo y trabajo con todo el mundo y a todas les las trato con el mismo cariño y respeto porque ya ellas fueron juzgadas o están esperando su condena procuro que la vida en prisión sea lo mejor llevadera posible".

Mientras la justicia colombiana espera el resultado de la inspección psiquiátrica de mayo, la Fiscalía sigue reuniendo pruebas, incluyendo el análisis de un helado que también podría estar contaminado con talio. Zulma Guzmán Castro enfrenta cargos por dos homicidios y dos tentativas de homicidio.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.