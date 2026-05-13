Actor de ‘How I Met Your Mother’ fue declarado culpable de intento de asesinato y violación

Nick Pasqual, reconocido actor de la serie 'How I Met Your Mother', ha sido hallado culpable de los delitos de intento de homicidio y violación contra su expareja. Luego de un caso que causó revuelo en la industria del entretenimiento, las autoridades determinaron que el famoso era culpable de todos los cargos penales que le fueron imputados.

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Según el medio estadounidense ABC7, los cargos presentados contra el actor de 36 años intento de asesinato, robo con allanamiento de morada en primer grado con presencia de una persona, lesiones a su cónyuge y violación con fuerza. Aunque él se declaró inocente de todos, reciente las autoridades lo han declarado culpable y se enfrentaría a una pena máxima de cadena perpetua en una prisión estatal.



¿Qué fue lo que pasó?

Los hechos por los que se acusó a Pasqual se remontan a mayo de 2024, cuando el hombre sostenía una relación amorosa con la maquilladora profesional Allie Shehorn, quien lo denunció por dos presuntos ataques en su vivienda. La mujer testificó que todo ocurrió entre el 27 de abril y el 8 de mayo de ese año.

Shehorn aseguró en el juicio que tras terminar su relación con Nick Pasqual también había solicitado una orden de alejamiento contra su exnovio, pues alegaba que su relación se había vuelto abusiva. Aseguró que, un mes antes del ataque en su casa, el actor la atacó sexualmente.



Sobre la noche en la que fue atacada por el actor en su vivienda, la maquilladora declaró: "Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros a puñetazos hasta forzarla. Corrí al baño porque pensé que había otra cerradura en esa puerta". La Fiscalía, por su parte, indicó que Pasqual irrumpió en la casa de la mujer y la apuñaló en varias ocasiones.



Cabe resaltar que esto ocurrió mientras había una solicitud de orden de alejamiento contra el actor. A raíz del ataque, la maquilladora sufrió heridas graves en brazos y cuello, por lo que tuvo varias cirugías. Shehorn sobrevivió gracias a la ayuda de una amiga, 14 horas en el quirófano y varios días en cuidados intensivos.

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Nick Pasqual fue arrestado intentando huir del país en un puesto de control fronterizo entre Estados Unidos y México, desde donde fue llevado a Los Ángeles para responder ante la justicia.

El juicio se ha llevado frente a la mirada expectante de los fanáticos de 'How I Met You Mother', quienes han estado atentos de cada avance. En marzo de 2025, el actor Pasqual se declaró inocente de todos los cargos, pero fue el pasado 8 de mayo que el jurado lo declaró culpable. La sentencia está programada para darse oficialmente el próximo 2 de junio y se estima que sería una pena máxima de cadena perpetua.



¿Quién es Nick Pasqual en 'How I Met Your Mother'?

A sus 36 años, Nick Pasqual se desempeñaba como actor y productor en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, uno de sus papeles más destacados fue el que interpretó en la famosa serie estadounidense 'How I Met Your Mother', donde tuvo un papel secundario como Will, uno de los alumnos de Ted Mosby (protagonista).

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Más allá de esa famosa producción, Pasqual participó en 46 episodios de la serie web de comedia 'National Day Riff' y tuvo pequeños papeles en películas como 'Jobs' y 'Rebel Moon - Part One: A Child of Fire'; también fue productor en 'Poor Paul'. El hombre, nacido en California, inició como actor de sustos en Universal Studios Hollywood antes de su salto a la televisión y el cine.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co