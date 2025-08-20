Nuevos detalles del niño con autismo que sufrió muerte cerebral tras riña callejera: no estaba solo

En Chicago, Estados Unidos, la comunidad está conmocionada ante la muerte de un niño de 9 años que resultó herido en medio de una riña callejera en la que no estaba involucrado. La noticia no solo ha causado indignación a nivel nacional e internacional, también ha conmovido muchos corazones, luego de que el menor fuera declarado con muerte cerebral y su madre decidiera donar sus órganos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los detalles de los hechos en los que resultó herido el menor todavía son investigados por las autoridades locales y recientemente ya se han conocido más pormenores de la riña que causó la muerte del menor de edad. La familia de Elijah Flores, como fue identificado el niño, reveló a CBS Chicago por qué él estaba en ese lugar.



¿Qué se sabe de la riña callejera en la que terminó herido un menor de 9 años?

Los hechos ocurrieron en la cuadra 500 de W. Lake Street, específicamente en una estación de la Línea Verde de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA). Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran el momento en el que Elijah se baja de uno de los trenes en la estación, acompañado de Jonah Soria, un joven de 22 años que es amigo de la familia.

El menor de edad, que ahora se sabe que tenía autismo, estaba bajo el cuidado de Soria, en quien confiaba plenamente la familia. Ambos se bajaron del tren y lo que se observa el los videos es que dos hombres adultos están peleando verbalmente con Soria. Todo esto el pasado domingo 10 de agosto, sobre las 11:15 de la mañana.

Publicidad

Soria y Flores empezaron a caminar tomados de la mano por la plataforma de la estación Clinton, pero la discusión con los otros hombres parecía no detenerse. En un momento, el joven de 22 años decide alzar al niño de 9 y huir con él en brazos de los sujetos. La policía interpretó que Soria tomó esa decisión porque Flores "no podía seguirle el paso".

En ese momento, Soria empieza a subir las escaleras para salir de la estación, pero es golpeado en la nuca con un objeto no identificado, lo que provocó que el joven de 22 años cayera. Elijah Flores, que iba alzado por el joven, también cayó y recibió un fuerte impacto en la cabeza.

Publicidad

El informe policial más reciente reveló que Soria cayó sobre Flores, quien perdió el conocimiento en el acto. Los médicos detallaron que sufrió una fractura mortal en el cráneo. El niño fue trasladado inmediatamente al Lurie Children’s Hospital en condición crítica, pero tras una semana de esfuerzos por parte de los médicos, fue declarado con muerte cerebral.



¿Y los responsables?

Las autoridades de Chicago están utilizando los videos de las cámaras de seguridad para poder identificar a los dos sujetos que estaban peleando con el joven de 22 años, quienes huyeron a pie del lugar inmediatamente. Todavía no hay ninguna captura por el hecho, pero se espera que pronto se pueda individualizar a los responsables.

En medio del dolor, Esmeralda López, madre del niño, informó que tomó la decisión de donar los órganos de su hijo, algo que le permitirá a niños y adultos a la espera de un trasplante tener una segunda oportunidad de vida, una que no tuvo su hijo. Además del dolor, la mujer ahora lucha por enfrentar los gastos médicos y funerarios por el incidente, por lo que creó una campaña de GoFundMe para recibir donaciones.

"Elijah deja un legado de vida. Su luz brillará en aquellos que reciban su regalo", escribieron personas cercanas a la familia en la cuenta de GoFundMe, en la que se asegura que todas las donaciones recibidas serán destinadas a cubrir los gastos médicos y funerarios que le ocasionó a la familia esta tragedia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL