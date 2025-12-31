Los cambios que habrá en la ciclovía de Bogotá el 1 de enero de 2026: prográmese

La ciclovía de Bogotá es reconocida como uno de los programas de recreación al aire libre más importantes de la ciudad y un referente a nivel internacional. Cada domingo y día festivo, este espacio promueve el uso del tiempo libre, la actividad física y la movilidad no motorizada, además de facilitar el encuentro ciudadano en el espacio público.

Con la llegada del fin de año y las celebraciones de Año Nuevo, la ciclovía de Bogotá tendrá una programación especial que modifica parcialmente su operación habitual. Así lo confirmó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad encargada de coordinar este espacio recreativo que cada semana permite a miles de personas recorrer la ciudad a pie, en bicicleta y en otros medios de movilidad alternativa.

De acuerdo con la información oficial, la ciclovía funcionó con normalidad el jueves 25 de diciembre y el domingo 28 de diciembre de 2025. En estas dos fechas, los corredores habilitados estuvieron disponibles en el horario tradicional, entre las 7:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, permitiendo a la ciudadanía continuar con sus rutinas de actividad física y recreación durante la temporada decembrina.



Confirman que no habrá ciclovía en Bogotá el 1 de enero de 2026

El jueves 1 de enero de 2026 no habrá servicio de Ciclovía en la ciudad. La suspensión responde a la logística requerida para el inicio del nuevo año y a los ajustes operativos que realiza el Distrito en esta fecha festiva. El IDRD reiteró que este día no estarán habilitados los tramos habituales ni se contará con el personal de apoyo que normalmente acompaña la jornada.



La ciclovía regresará a su funcionamiento regular el domingo 4 de enero de 2026. A partir de esa fecha, los bogotanos y bogotanas podrán volver a disfrutar de este programa en los horarios acostumbrados y a lo largo de los principales corredores viales habilitados para la actividad recreativa y deportiva.



El IDRD recordó que durante las jornadas de ciclovía, el personal identificado con prendas institucionales cumple funciones de orientación, apoyo y seguridad. La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que tenga en cuenta algunas recomendaciones básicas. Entre ellas, aclaró que los funcionarios no solicitan documentos personales, no piden que se entregue o preste la bicicleta y no invitan a trasladarse a lugares alejados de los corredores oficiales.

En caso de identificar ofertas de cursos, promociones o venta de elementos deportivos realizadas por personas que se presenten como funcionarios, se recomienda verificar la información, ya que estas actividades solo se realizan con autorización expresa del Instituto.

Asimismo, el IDRD invitó a los usuarios de la ciclovía a planear sus recorridos con anticipación, respetar las normas de convivencia, utilizar los carriles de manera adecuada y atender las indicaciones del personal logístico. Estas medidas buscan garantizar una experiencia segura para todas las personas que participan en la actividad.

La programación especial de fin e inicio de año se enmarca en la estrategia distrital de promoción de hábitos de vida activos y del aprovechamiento del espacio público como escenario de recreación. Durante el 2026, el Distrito continuará impulsando la ciclovía como una alternativa accesible para el ejercicio físico y el desplazamiento sostenible en la ciudad.

