Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico: esto se sabe

Estados Unidos destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico: esto se sabe

En el ataque, según informó el Ejército estadounidense, murieron tres personas. El gobierno de Donald Trump ya ha destruido alrededor de 35 embarcaciones a las cuales señala de traficar drogas, sin pruebas.

Por: EFE
Actualizado: 31 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico
Lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico.
