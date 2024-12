Papá de Fredy Guarín, orgulloso por la recuperación de su hijo: "La familia es el soporte”

La situación que enfrentó el exfutbolista Fredy Guarín por cuenta de su adicción al alcohol ha sido motivo de conversación en las últimas semanas, luego de que él mismo entregara en Los Informantes un testimonio sobre lo que vivió y los cambios que ha tenido que hacer en su vida.

En medio de su carrera futbolística, mientras jugaba en Francia, Italia y hasta en China, Fredy Guarín no solo aumentaba sus ingresos y se convertía en uno de los mejores centrocampistas de Colombia, sino que silenciosamente también empezaba a vivir una batalla que estuvo a punto de costarle la vida.

Según contó, todo empezó cuando del Porto, de Portugal, pasó al Inter de Milán, en Italia, donde, en medio de lujos, consumía alcohol en exceso y sin pensar en las consecuencias.

“Empecé a ganar mi nombre en Italia. Ya empezó un poco el tema fuera del campo y empezó a hacer silencio el estadio. Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles”, dijo Fredy Guarín en Los Informantes.

Desde ese momento se deterioró su relación de años con la venezolana Andreina Fiallo, con quien tiene dos hijos, y se dejó consumir por el alcohol, aunque en la cancha seguía haciendo centros y pase goles como si nada pasara.

Luego, decidió fichar por el Shanghái Shenhua de China. En ese país su adicción al alcohol terminó desbordada. Con todo el dinero que llegó a ganar, compró su propio avión y solía invitar a sus amigos a grandes fiestas. Mantuvo una relación con la modelo paisa Sara Uribe, con quien tuvo su tercer hijo, pero esta no prosperó por los mismos excesos.

De allí, salió para Brasil y, mientras jugaba para el Vasco Da Gama, la pandemia terminó por exponer totalmente la soledad en la que se encontraba. Buscando refugio en el trago, se expuso a todos los peligros posibles y en una de esas borracheras un ‘milagro’ lo salvó de morir.

“Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo, mi reacción fue mandarme [por el balcón]. Había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó”, aseguró.

De acuerdo con su relato, cuando su vida le pedía a gritos regresar a Colombia, lo logró, pero mientras era jugador de Millonarios otro escándalo se destapó. Imágenes de él visiblemente alterado y en estado de embriaguez peleando con algunos seres queridos se hicieron virales rápidamente y ese fue el día en el que definitivamente tocó fondo.

Desapareció por varios meses de la escena pública y luego se supo que había ingresado a una rehabilitación en la que durante el 2024 ha estado enfrentando su batalla contra el alcoholismo. Lleva ya más de 6 meses sobrio y ahora entrega su testimonio para ayudar a otros.

“Este es un propósito que Dios está poniendo en nosotros, que sé que va a llegar a muchos rincones del mundo, va a tocar muchos corazones y de seguro va a salvar vidas”, comentó el exfutbolista.

El apoyo de su familia

Aunque Fredy Guarín reconoce que el alcohol y los excesos lo alejaron de su familia, también ha enfatizado recientemente que ellos han sido clave en su proceso de recuperación. Volvió a hablar con su hija, con quien perdió el contacto por cuatro años, y sus padres lo han apoyado, pese a los inconvenientes que han tenido.

Justamente su padre, Fredy Walter Guarín, contó hace unos días en redes sociales lo orgulloso que se siente del cambio que ha tenido el exfutbolista y el proceso que lleva.

“Sinceramente, la cuestión es reconocer, aceptar buscar, ayuda. Si no buscamos ayuda, entonces vamos a seguir incumpliendo todo lo que nos manda el señor, que es portarnos bien, hacer las cosas bien y tener un lugar feliz y, si uno está feliz, todo mundo alrededor está feliz, todo el mundo está contento, todo el mundo vive en paz”, comentó en una transmisión en vivo acompañado de su hijo y de Liliana Rodríguez, la profesora que ha apoyado a Fredy Guarín en su rehabilitación.

Asimismo, Fredy Walter aseguró que se siente “muy orgulloso” de Fredy Guarín reflexionando que “los momentos difíciles todo el mundo los tiene en la vida, muchos altibajos, pero para eso está la familia, es el soporte de todo núcleo, si uno se cae, el otro lo levanta, si siete veces nos caemos, ocho veces nos levantamos”.

Fredy Walter Guarín también le dedicó sentidas palabras al exdeportista, quien lo escuchaba al borde del llanto: “Usted es un berraco, sinceramente, reconocer, aceptar, buscar ayuda, y sobre todo llorar ahí frente a una cámara, compadre, eso no lo hace cualquiera. Usted es un barraco y usted está tapado por Dios".

