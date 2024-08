Mariana Pajón casi compite por Estados Unidos: vea la tentadora oferta que recibió

Mariana Pajón, una de las deportistas que tiene soñando al país en los Juegos Olímpicos, reveló en Los Informantes una sorpresiva anécdota sobre el principio de su carrera. En medio de las dificultades y la falta de apoyo en sus primeros años en Colombia, la reina del BMX recibió una oferta tentadora para representar a Estados Unidos, pero decidió serle fiel a su país natal.

En sus inicios tuvo muchas respuestas negativas al buscar apoyo y, cuando nadie en el país creyó en su talento, le hicieron una tentadora oferta para ser parte de la Federación de Ciclismo de los Estados Unidos.

“Ellos se sentaron con nosotros y me pusieron en la mesa ‘mira, Mariana, es que nosotros te queremos ofrecer algo: te encanta correr en Estados Unidos, sería un privilegio que tu corrieras allá, te queremos dar una casa, nosotros le damos empleo a tus papás, te damos una beca para que termines el colegio, además la universidad”, recordó la medallista de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.

Sin embargo, la atractiva propuesta tenía una condición determinante para su futuro. “‘Pero solamente hay una cosa, te daríamos la nacionalidad y correrías por Estados Unidos’ y no habían terminado de decir eso cuando ya los estamos despachando otra vez para Estados Unidos”, aseguró Mariana Pajón.

“Yo no me veía corriendo por otro país, por otro uniforme, otro himno, no, yo canto el mío, yo nací aquí y va a valer la pena”, subrayó. Así fue, ni la más poderosa chequera pudo convencer a la reina del BMX de dejar de pedalear por Colombia.

Y valió la pena, Mariana Pajón ha ganado una y otra y otra vez, pero a veces pareciera que no es suficiente. En su momento, la deportista aprovechó para responder a las críticas que le hacen cuando no queda en primer lugar.

“A mí me encanta ganar y para eso me preparo, pero es que quedar tercero en un mundial también es muy bueno. Quedar quinto, décimo en un Tour, lo que hizo Nairo, Rigo, eso es grande. Darnos cuenta de que no todo el tiempo se queda primero, pero siempre se gana”, señaló sobre la presión que siente.

Para la reina del BMX lo más importante no es ganar sino darlo todo en la pista, incluso se tatuó en el brazo la frase “más allá del oro”, la cual la ayuda a tener presente que por encima del deseo de ser campeona existe su pasión.

Vea la historia completa de Los Informantes aquí:

¿Cuándo compite Mariana Pajón en los Juegos Olímpicos de París 2024?

La participación de Mariana Pajón en los Juegos Olímpicos de París 2024 iniciará el jueves 1 de agosto a la 1:20 p.m., hora de Colombia, en los cuartos de final. Las semifinales de BMX se llevarán a cabo el viernes 2 de agosto a la misma hora y la final será también ese día, pero a las 2:50 p.m.