30 pasajeros del crucero con hantavirus desembarcaron antes de cuarentena: lista de nacionalidades

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, atracará el sábado próximo en el puerto de Granadilla de Abona de la isla atlántica española de Tenerife, desde donde los pasajeros serán evacuados a los respectivos países de origen, informó el Gobierno español.



El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, continúa enviando actualizaciones de la situación abordo y fuera del barco. La empresa reveló que "el segundo de los dos aviones medicalizados, que transportaba a una de las tres personas transferidas del MV Hondius ayer (6 de mayo), ha aterrizado en los Países Bajos. Equipos médicos y de detección especializados han recibido a la persona a bordo. Las tres personas, dos sintomáticas y una asintomática, están ahora bajo el cuidado de profesionales médicos".

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Asimismo, el operador reveló que 30 pasajeros desembarcaron del buque en Santa Elena el 24 de abril, antes de que se declarara la cuarentena por el brote de hantavirus. El primer pasajero infectado falleció a bordo del buque el 11 de abril, pero el primer caso confirmado de hantavirus no se notificó hasta el 4 de mayo de 2026. "Oceanwide Expeditions se ha puesto en contacto con todos estos pasajeros desembarcados. Estamos trabajando para obtener los datos de todos los pasajeros y la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del buque Hondius desde el 20 de marzo", aseguró la empresa.



Lista de nacionalidades

Esta son las nacionalidades de los 30 pasajeros del cruceron que desembarcaron en Santa Elena el 24 de abril de 2026:



Reino Unido: 7

7 Estados Unidos: 6

6 Países Bajos: 3

3 Canadá: 2

2 Suiza: 2

2 Turquía: 2

2 Alemania: 1

1 Dinamarca: 1

1 San Cristóbal y Nieves: 1

1 Nueva Zelanda: 1

1 Singapur: 1

1 Suecia: 1

1 Desconocido: 2

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus responsable de la crisis sanitaria a bordo del crucero es un virus perfectamente conocido y monitorizado por la ciencia, que no tiene nada que ver con otros, como el SARS-CoV-2 responsable del covid o el detonante del ébola, y si se cumplen los protocolos tal y como está previsto no tiene por qué provocar una alarma sanitaria mayor. Los argumentos son de la investigadora Noemí Sevilla, que dirige el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA) -en el español Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de Investigaciones Agrarias-, que se ocupa de investigar las enfermedades infecciosas causadas por virus, incluyendo las zoonosis (transmisión de animales a humanos) que pueden repercutir en la salud pública.

En declaraciones, Noemí Sevilla incidió en que se trata de un virus muy conocido y monitorizado, y aunque comprende la alarma social que está causando debido a los antecedentes recientes de la pandemia por covid a causa del coronavirus, aseveró que "no tiene absolutamente nada que ver", y al describir sus diferencias resaltó en primer lugar la capacidad de transmisión, muy alta en el caso del covid y "muy bajita" en el caso del hantavirus.



El hantavirus se contagia por el contacto con excrementos de roedores y salvo la variante 'Andes' la transmisión entre humanos es extremadamente rara ; el ébola proviene también de algunos animales, pero la transmisión es muy rápida entre personas, por lo que puede causar brotes epidémicos muy importantes; y el coronavirus responsable del covid, procedente también de animales, se adaptó de una forma extraordinaria al humano y la velocidad de transmisión es muy elevada.

