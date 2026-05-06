Esta es la rara variante del hantavirus: es la única confirmada que se transmite entre humanos

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen la vigilancia sobre el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, luego de que se confirmara que el virus involucrado corresponde a la cepa Andes, la única de esta familia que ha demostrado transmisión entre personas. El caso ha generado preocupación global no solo por el número de afectados, sino por la particularidad de esta variante.



De acuerdo con la información disponible hasta el momento, ocho personas han estado directamente relacionadas con el brote, de las cuales tres han fallecido. La situación ha llevado a un seguimiento estrecho por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y autoridades de distintos países, que avanzan en el rastreo de contactos y en medidas de contención.



¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad de origen viral que, históricamente, ha sido considerada una zoonosis, es decir, transmitida de animales a humanos. Su principal vector son roedores infectados, que eliminan el virus a través de la orina, la saliva y las heces.

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El médico infectólogo y epidiemiólogo argentino, Hugo Pizzi, afirmó en entrevista con Noticias Caracol que este virus se trata de “una patología de origen virósico” y que su transmisión inicial ocurre cuando una persona entra en contacto con partículas contaminadas provenientes de estos animales.

Sin embargo, el caso actual ha puesto el foco en una característica particular: la cepa Andes.



La cepa Andes: la única con transmisión entre humanos

Según confirmaron laboratorios que colaboran con la OMS, el brote en el crucero corresponde al virus Andes, una variante que ha sido estudiada durante años en América del Sur.



“Es el único de toda la familia de virus hantavirus que tiene documentado desde hace muchos años desde Argentina con transmisión interhumana”, señaló Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, en diálogo con CNN.



Esta característica marca una diferencia clave frente a otras variantes del hantavirus, que no se propagan de persona a persona.



¿Cómo se transmite?

La mayoría de los contagios de hantavirus ocurren por inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por roedores. No obstante, en el caso de esta cepa suramericana, existe evidencia de transmisión entre humanos.

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Pizzi detalló que, tras el contagio inicial desde el roedor, “los primeros enfermos empezaron a contaminar hombre a hombre”, especialmente cuando el virus ya afecta el sistema respiratorio.

En ese sentido, explicó que el contagio puede darse a través de micropartículas en la sangre o la saliva expulsadas al hablar o toser, lo que facilita la propagación en espacios cerrados o de contacto cercano, como en este caso el crucero.



¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas iniciales pueden confundirse con otras infecciones virales, lo que dificulta su detección temprana. Entre los principales signos se encuentran:



Fiebre

Dolor de cabeza

Diarrea leve

Dificultad para respirar

Cuadros de neumonía

En el brote del MV Hondius, el primer caso presentó fiebre, dolor de cabeza y síntomas gastrointestinales, que posteriormente evolucionaron a complicaciones más graves.



¿Dónde se encuentra esta cepa?

El virus Andes tiene presencia principalmente en América del Sur, especialmente en regiones del sur de Argentina y Chile. Su aparición está asociada al hábitat de ciertos roedores, en particular el llamado ratón colilargo.

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Expertos han señalado que el virus no depende directamente del clima, sino de la presencia de estos animales en determinados entornos naturales.

Además de su capacidad de transmisión entre humanos, la cepa Andes es considerada particularmente agresiva.

Especialistas han advertido que puede tener una alta tasa de mortalidad entre 30 y el 50%. “No solo la posibilidad de contagio, es una cepa sumamente agresiva”, explicó el infectólogo Ricardo Teijeiro, quien señaló a CNN que este tipo de virus puede alcanzar niveles elevados de letalidad si no se detecta y trata a tiempo.

Asimismo, se ha reiterado que no existe una vacuna ni un tratamiento específico, por lo que la atención médica oportuna resulta clave.

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El brote en el MV Hondius ha sido clave para volver a poner en el centro del debate esta enfermedad. Según los reportes, el periodo entre la aparición de los primeros síntomas y la notificación a la OMS fue de aproximadamente cuatro semanas.

Durante ese tiempo, tres personas fallecieron y otras presentaron síntomas de distinta gravedad. Incluso, se confirmó un caso adicional en Suiza, correspondiente a un pasajero que ya había desembarcado.

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Las autoridades consideran que el contagio inicial pudo haberse dado antes de abordar el barco, posiblemente en contacto con roedores en tierra. Posteriormente, la transmisión entre personas habría ocurrido durante el viaje.

La OMS ha reiterado que el periodo de incubación puede ser de hasta seis semanas, lo que ha llevado a intensificar el rastreo internacional de contactos y a mantener medidas de aislamiento en los casos sospechosos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co