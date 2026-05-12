Noticias Caracol Hantavirus
Hantavirus
Enfermedad que suele ser transmitida por fluidos o heces de un roedor.
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Uno de los españoles del crucero dio positivo en hantavirus: ya hay 11 casos confirmados del brote
Por el momento se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, dijeron autoridades. Quienes estuvieron en el barco deben guardar una cuarentena de 42 días, ¿por qué?
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Así se presentaron los síntomas de hantavirus en Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman que murió
El brote de hantavirus en un crucero recordó los fallecimientos del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Ella estaba contagiada con ese virus.
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Brote de hantavirus: pasajeros del crucero MV Hondius testearon positivo tras desembarcar
Este lunes desembarcarán los últimos 24 viajeros que estaban en la embarcación que registró los primeros casos de hantavirus.
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Habla pasajero latino a bordo del crucero con brote de hantavirus: "Fue una desgracia"
Carlos Ferello, argentino a bordo del crucero MV Hondius, contó que al principio pensó que se trataba de “una complicación” o una infección común, hasta que las autoridades confirmaron que era hantavirus.
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Lo último sobre el crucero con hantavirus: pasajero presentó síntomas durante vuelo de repatriación
La OMS aseguró que no sería “humano” mantener confinados en el crucero MV Hondius a pasajeros y tripulantes pese a que no presentan síntomas, por lo que este domingo comenzó el operativo de evacuación.
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Testimonio de sobreviviente de hantavirus, relata su contagio y secuela más dura: pérdida de memoria
Mientras España vigila un crucero con infectados con hantavirus, una sobreviviente chilena narra cómo el virus la llevó a recibir la unción de los enfermos y le dejó secuelas de memoria.
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Aumentan los casos de hantavirus relacionados con crucero: pasajero sospechoso dio positivo
La OMS también señaló que, aunque actualmente no hay pasajeros ni miembros de la tripulación con síntomas, continúan las evaluaciones médicas preventivas a bordo de la embarcación.
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Así ha avanzado el hantavirus reportado en crucero: 5 casos confirmados y otros 4 sospechosos
Las autoridades sanitarias de varios países se mantienen en alerta tras el brote de hantavirus, cepa Andina, registrado en el crucero MV Hondius y por el que ya reportaron varios fallecimientos.
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¿Cuáles son las diferencias entre el hantavirus y el covid-19? Experto explica
Una de las claras diferencias entre estos patógenos es que, diferencia de otros virus, el hantavirus no se encuentra en ratones urbanos o comunes de ciudad.
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Minsalud e INS hablan de hantavirus y aclaran si hay casos en Colombia: dictan recomendaciones
Las autoridades sanitarias de Colombia se pronunciaron sobre el reciente evento internacional de hantavirus en un crucero que salió de Argentina.