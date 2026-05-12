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Noticias Caracol  / Hantavirus

Hantavirus

Enfermedad que suele ser transmitida por fluidos o heces de un roedor.

  • Uno de los españoles del crucero dio positivo en hantavirus: ya hay 11 casos confirmados del brote
    AFP
    SALUD

    Uno de los españoles del crucero dio positivo en hantavirus: ya hay 11 casos confirmados del brote

    Por el momento se encuentra aparentemente estable y sin empeoramiento clínico evidente, dijeron autoridades. Quienes estuvieron en el barco deben guardar una cuarentena de 42 días, ¿por qué?

  • La pianista Betsy Arakawa y el actor Gene Hackman.
    La pianista Betsy Arakawa y el actor Gene Hackman.
    AFP
    MUNDO

    Así se presentaron los síntomas de hantavirus en Betsy Arakawa, la esposa de Gene Hackman que murió

    El brote de hantavirus en un crucero recordó los fallecimientos del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Ella estaba contagiada con ese virus.

  • Crucero hantavirus
    MUNDO

    Brote de hantavirus: pasajeros del crucero MV Hondius testearon positivo tras desembarcar

    Este lunes desembarcarán los últimos 24 viajeros que estaban en la embarcación que registró los primeros casos de hantavirus.

  • Carlos Ferello, el único argentino a bordo del crucero MV Hondius
    Carlos Ferello, el único argentino a bordo del crucero MV Hondius.
    AFP / La Nación
    MUNDO

    Habla pasajero latino a bordo del crucero con brote de hantavirus: "Fue una desgracia"

    Carlos Ferello, argentino a bordo del crucero MV Hondius, contó que al principio pensó que se trataba de “una complicación” o una infección común, hasta que las autoridades confirmaron que era hantavirus.

  • Crucero permanece en cuarentena tras brote de hantavirus que causó varias muertes: esto se sabe
    El MV Hondius permanece en Cabo Verde tras la detección del hantavirus.
    AFP/CDC
    EN VIVO
    MUNDO

    Lo último sobre el crucero con hantavirus: pasajero presentó síntomas durante vuelo de repatriación

    La OMS aseguró que no sería “humano” mantener confinados en el crucero MV Hondius a pasajeros y tripulantes pese a que no presentan síntomas, por lo que este domingo comenzó el operativo de evacuación.

  • El relato de una mujer tras sobrevivir al hantavirus
    El relato de una mujer tras sobrevivir al hantavirus
    Fotos: Noticias Caracol
    SALUD

    Testimonio de sobreviviente de hantavirus, relata su contagio y secuela más dura: pérdida de memoria

    Mientras España vigila un crucero con infectados con hantavirus, una sobreviviente chilena narra cómo el virus la llevó a recibir la unción de los enfermos y le dejó secuelas de memoria.

  • Aumentan los casos de hantavirus relacionados con crucero: pasajero sospechoso dio positivo
    Ya son seis los casos confirmados -
    Canva - archivo
    MUNDO

    Aumentan los casos de hantavirus relacionados con crucero: pasajero sospechoso dio positivo

    La OMS también señaló que, aunque actualmente no hay pasajeros ni miembros de la tripulación con síntomas, continúan las evaluaciones médicas preventivas a bordo de la embarcación.

  • Crucero permanece en cuarentena tras brote de hantavirus que causó varias muertes: esto se sabe
    El MV Hondius permanece en Cabo Verde tras la detección del hantavirus.
    AFP/CDC
    MUNDO

    Así ha avanzado el hantavirus reportado en crucero: 5 casos confirmados y otros 4 sospechosos

    Las autoridades sanitarias de varios países se mantienen en alerta tras el brote de hantavirus, cepa Andina, registrado en el crucero MV Hondius y por el que ya reportaron varios fallecimientos.

  • ¿Cuáles son las diferencias entre el hantavirus y el covid-19? Experto explica
    Hantavirus / Covid-19
    AFP
    SALUD

    ¿Cuáles son las diferencias entre el hantavirus y el covid-19? Experto explica

    Una de las claras diferencias entre estos patógenos es que, diferencia de otros virus, el hantavirus no se encuentra en ratones urbanos o comunes de ciudad.

  • Hantavirus: cómo se transmite, síntomas de alerta y medidas para evitar el contagio
    AFP
    COLOMBIA

    Minsalud e INS hablan de hantavirus y aclaran si hay casos en Colombia: dictan recomendaciones

    Las autoridades sanitarias de Colombia se pronunciaron sobre el reciente evento internacional de hantavirus en un crucero que salió de Argentina.