Accidente de helicóptero de compañía petrolera en Arabia Saudí dejó 14 muertos

Catorce personas murieron este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, perteneciente a la compañía petrolera saudí Aramco, en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudí, informó la agencia oficial de noticias saudí, SPA.



Una fuente oficial del Ministerio de Energía saudí -citada por la agencia- informó de que el accidente del helicóptero de Aramco se produjo a las 6.00 hora local (3.00 GMT) en Ras Tanura, lugar donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y alberga la refinería nacional más grande de Arabia Saudí.

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El accidente provocó la muerte de los 14 pasajeros que iban a bordo, "todos ellos ciudadanos saudíes", indicó la fuente.

Añadió que han iniciado una investigación, en colaboración con las autoridades competentes, "para determinar la causa del accidente", sin dar a conocer el motivo por el que estaban viajando.



Hasta el momento, Aramco no ha reaccionado ante este suceso.



A principios de marzo, la refinería de petróleo Ras Tanura fue cerrada temporalmente tras los ataques con drones y misiles iraníes contra esta infraestructura energética.

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Precisamente hace dos días, de acuerdo con medios, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal tras una interrupción de casi cuatro meses.

#BreakingNews | All 14 people onboard a Saudi Aramco helicopter died after it crashed in Ras Tanura in #SaudiArabia.



Officials say all 14 victims of the #helicoptercrash are Saudi nationals. The crash comes as Aramco faces pressure amid #IranWar-linked oil disruptions.… pic.twitter.com/CShdCx4iNk — Salar News (@EnglishSalar) June 28, 2026

Otro accidente aéreo en Francia

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Esta tragedia se suma al reciente accidente registrado al este de Francia, en el que al menos once personas perdieron la vida luego de que un avión utilizado para realizar saltos en paracaídas se estrellara pocos minutos después de despegar en las afueras de la ciudad de Nancy.

El siniestro ocurrió hacia las 11:00 de la mañana (hora local)en Tomblaine, un suburbio ubicado en las afueras de Nancy. La aeronave se precipitó sobre la calle Allende, muy cerca de una zona comercial y de un supermercado, lo que motivó un amplio despliegue de los servicios de emergencia.

El prefecto del departamento de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, confirmó que el accidente dejó 11 personas fallecidas y señaló que, "en este momento", esa es la cifra oficial de víctimas mortales. Asimismo, precisó que "no hay víctimas colaterales", por lo que ninguna persona ajena a la aeronave resultó afectada. Por su parte, la prefectura informó en redes sociales que el aparato siniestrado era "un avión civil que había despegado del aeródromo de Nancy-Essey".

De acuerdo con el diario francés L'Est Républicain, la aeronave transportaba a un grupo de personas que iba a practicar paracaidismo. Entre las víctimas se encontraban cinco instructores, cinco alumnos y el piloto, quien, según el medio, tenía amplia experiencia. Además, indicó que el avión era un Pilatus matriculado en Alemania, un modelo utilizado habitualmente para este tipo de actividades.

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AGENCIA EFE

EDITADO POR HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN