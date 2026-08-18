Hombre de 81 años confesó un crimen sin resolver cometido hace más de tres décadas

Un hombre de 81 años, sospechoso del asesinato de la turista estadounidense Amy Lopez en Coblenza, en el oeste de Alemania, en 1994, ha confesado los hechos de un crimen sin resolver ante el tribunal que le juzga. Tras la lectura del escrito de acusación, el abogado del octogenario comunicó que este admitía todos los cargos que pesan contra él, según informó la televisión pública regional, WDR. (Lea también: Asesino en serie deberá pagar cadena perpetua por 15 crímenes: se teme que víctimas sean más de 70)

Un perito que había entrevistado antes del inicio de la vista oral al acusado explicó a continuación lo que el sospechoso había detallado sobre los hechos, un relato que se correspondía en su mayor parte con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, señaló WDR.

Esta le imputa haber "asesinado brutalmente" a la estadounidense, entonces de 24 años, en el castillo de Ehrenbreitstein en Coblenza el 26 de septiembre de 1994 "para satisfacer con alevosía y por motivos viles su impulso sexual".



Así narró el hombre el homicidio de la joven

Según la reconstrucción de la Fiscalía, el acusado recorría ese día Coblenza en bicicleta para buscar a una víctima apropiada, mientras llevaba consigo un cuchillo -que luego utilizó para apuñalar a la turista- y unas esposas.



De acuerdo con lo que reconoció el asesino confeso al perito, abordó a la joven en el camino hacia la fortaleza y la atrajo con pretextos falsos a un espacio cerrado, donde la inmovilizó, abusó sexualmente de ella y posteriormente la acuchilló y la golpeó en la cabeza con una piedra. Se cree que también la estranguló, aunque de esto último aseguró no poder acordarse, y después se deshizo del cuchillo, las esposas y algunos efectos personales de la víctima lanzándolas al río Rin.



Hasta ahora no había sido posible resolver lo que se había convertido en un 'cold case' (caso sin resolver), aunque durante años las autoridades alemanas habían apelado al público en busca de indicios.

Publicidad

El asesino confeso fue detenido en una residencia de ancianos en febrero de 2026, gracias a los avances tecnológicos en materia de análisis de ADN. Contaba ya con antecedentes penales y había cumplido varias condenas, entre ellas por varias violaciones y por un delito sexual en grado de tentativa contra una adolescente de 16 años. (Lea también: Tiroteo en colegio de Filipinas deja dos estudiantes muertos y dos heridos: esto se sabe)

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL