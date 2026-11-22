Tres personas murieron y 36 permanecen desaparecidas después de que un incendio se desatara en una fábrica de productos de dulces y confitería situada en el oeste de Indonesia, cerca de la capitalina Yakarta, informaron este domingo las autoridades del archipiélago.



Las instalaciones de la empresa Fonusa Agung Mulia –filial de UNIFAM, uno de los principales grupos del sector indonesio de alimentos y bebidas–, situadas en la provincia de Banten, colindante con la de Yakarta, comenzaron a arder sobre las las 17:00 hora local (10:00 GMT) del sábado, indicó la agencia de búsqueda y rescate de país (Basarnas) en un comunicado.

"El incendio persiste en varias áreas" de la planta y "los bomberos continúan con las labores de extinción y enfriamiento", recoge el texto.

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Los rescatistas, junto con personal de la Cruz Roja de Indonesia, continúan sus labores de búsqueda y evacuación de las víctimas.



🚨BREAKING NEWS🚨



Kebakaran besar Terjadi di PT Fonusa (salah satu produknya adalah permen milkita) yang berada di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu, 21 November 2026 Sore.



Dikabarkan 42 orang masih terjebak di dalam. 🥀 pic.twitter.com/Cpr4bFTQRI — Info Jateng (@Jateng_Twit) November 22, 2026

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VIDEO | Al menos tres personas han muerto y 36 permanecen desaparecidas después de que un incendio se desatara en una fábrica de productos de confitería situada en el oeste de Indonesia, según han informado las autoridades del archipiélago. pic.twitter.com/OTJbWK05ps — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 22, 2026

Indonesia: The death toll from the massive fire at the PT Fonusa Agung Mulia candy factory in Cikande, Banten, is rising, with six body bags evacuated from the site.



Rescue teams continue searching for many missing workers. pic.twitter.com/Fi4dTHmy9W — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 22, 2026

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Según el último balance de las autoridades, tres personas han perdido la vida en el incendio y 36 permanecen desaparecidas, mientras que otras 15 han sobrevivido.

Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros hospitalarios: dos al Hospital Hermina y otras dos a la Clínica Modern.

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Imágenes del lugar difundidas por Basarnas muestran el interior de la fábrica calcinado, con maquinaria quemada, plástico derretido y algunos focos de fuego aún activos.

"El proceso de búsqueda y respuesta sigue en curso" y los equipos de rescate "están realizando los máximos esfuerzos para localizar a las víctimas, priorizando en todo momento la seguridad del personal desplegado en el terreno", afirmó el jefe de la sección de Operaciones y Alerta de Basarnas en Banten, Rizky Dwianto.

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AGENCIA EFE