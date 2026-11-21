Fausto Isidro Meza Flores, conocido con el alias de El Chapo Isidro, fue capturado en México durante un operativo de fuerzas especiales realizado el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, en el estado de Sinaloa. El hombre era señalado por las autoridades estadounidenses como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico y figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI).



La detención fue confirmada este sábado 21 de noviembre por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) de México, a través de un comunicado y una publicación en redes sociales. Según la dependencia, durante el procedimiento también fueron capturados Germán ‘N’, alias ‘Serafín, identificado como segundo al mando de la organización, y José ‘N’, señalado como operador financiero del grupo.

De acuerdo con la información reportada por El Heraldo de México, el procedimiento fue resultado de trabajos de inteligencia realizados entre la Secretaría de la Defensa Nacional y organismos de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

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En el operativo participaron integrantes de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, conocidos como ‘Lobos’, y del Ejército Mexicano, identificados como ‘Murciélagos’, en coordinación con personal militar de fuerzas especiales comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública deSinaloa.



Así fue el operativo para capturar a ‘El Chapo Isidro’

Según el reporte de la Defensa, las autoridades ubicaron el lugar donde se encontraba el objetivo mediante herramientas tecnológicas y organizaron una intervención en tres fases.



La primera consistió en el ingreso al área por diferentes rutas terrestres, con el propósito de acercarse al inmueble mediante el sigilo y el factor sorpresa. Posteriormente, los uniformados establecieron un dispositivo de seguridad interno y externo para evitar que los ocupantes escaparan o recibieran apoyo de otros integrantes de la organización.

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Sin embargo, durante el despliegue, los militares fueron atacados con disparos de armas de fuego y explosivos. Ante esta situación, las fuerzas especiales ingresaron a la vivienda y lograron detener a los tres hombres.

Una vez confirmadas sus identidades, los capturados fueron evacuados de Guasave y trasladados a Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana. Allí quedaron a disposición de las autoridades ministeriales competentes.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional… pic.twitter.com/Q4AFwIeOzU — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

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¿Por qué el FBI buscaba a ‘El Chapo Isidro’?

Fausto Isidro Meza Flores era requerido por las autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas de fuego. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, tenía una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una solicitud de extradición de Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas en ese país.

El FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados el 4 de febrero de 2025. En ese momento, la agencia lo identificó como presunto líder de la organización criminal transnacional Meza-Flores, con sede en Sinaloa, a la que señaló de estar relacionada con la posesión, distribución e importación de cocaína, fentanilo, heroína, metanfetamina y marihuana hacia territorio estadounidense.

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De acuerdo con el FBI, Meza Flores fue acusado inicialmente el 2 de mayo de 2012 ante un tribunal federal del Distrito de Columbia. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2019, un gran jurado federal emitió una acusación sustitutiva por delitos relacionados con el tráfico de drogas y la posesión de armas de fuego.

La agencia estadounidense también señaló que, según la acusación, habría participado en una conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana con destino a Estados Unidos entre 2005 y 2019.

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Por información que condujera a su arresto o condena, el Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía hasta cinco millones de dólares.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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