La noche del viernes 20 de noviembre de 2026, un fuerte movimiento telúrico sacudió la región central de Perú y provocó reacciones en diversos países de Sudamérica. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano, SGC, el hecho ocurrió a las 7:09 p. m. (hora local de Perú y Colombia), alcanzando una magnitud de 6.9 y una profundidad de 142 kilómetros.

El epicentro del sismo se localizó en las cercanías del municipio de Ondores, ubicado en la provincia de Junín, en la zona central del territorio peruano. Por su parte, reportes regionales indicaron que las ondas fueron perceptibles en partes de Brasil, Ecuador y Colombia.

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El temblor traspasó fronteras y se sintió en Bogotá

A pesar de la gran distancia entre el epicentro y las ciudades colombianas, la elevada profundidad del movimiento sísmico facilitó que la energía se propagara a cientos de kilómetros. Diversos registros en video e imágenes compartidas en redes sociales evidenciaron cómo residentes de la capital colombiana notaron lo sucedido.



Habitantes de sectores del norte, sur, nororiente y de la localidad de Usaquén informaron que observaron lámparas, persianas y objetos colgados balanceándose en los apartamentos. Sin embargo, otros ciudadanos señalaron no haber percibido este fenómeno sísmico.

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Transmisión en vivo y testimonios de los ciudadanos

Durante la transmisión en directo de un medio de comunicación en Perú a las 7:10 p. m., la presentadora registró en vivo la intensidad del momento mientras el movimiento aumentaba: “Son las 7:10 de la noche. Estamos en estos momentos en pleno temblor, en movimiento sísmico que va en aumento. Calma, les pedimos calma a todos, por supuesto... no corran, vayan buscando los lugares más seguros”.

🇵🇪 | Temblor de fuerte intensidad se sintió la noche del viernes en Junín y varias zonas de Perú, incluida su capital Lima. pic.twitter.com/qHm6eP1nL4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

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🇵🇪 | URGENTE: Así se sintió en Huánuco, Perú, el terremoto de fuerte intensidad ocurrido la noche del viernes. pic.twitter.com/fT0k8qdgqh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 21, 2026

Por temblor en Perú se activan las alarmas en edificios Bogotá, empiezan a evacuarse edificios al norte de la ciudad pic.twitter.com/ivZdlDIxRW — Amanda  (@Ingeamanda) November 21, 2026

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Alerta de tsunami descartada

Ante la magnitud del evento registrado en el Pacífico, las autoridades de prevención en Colombia evaluaron el riesgo de afectación. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, respaldada en los análisis oceanográficos de la Dirección General Marítima, Dimar, descartaron cualquier peligro para las costas del país. En su boletín oficial, la entidad confirmó: “No existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica de Colombia”.

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Igualmente, los reportes iniciales del Instituto Nacional de Defensa Civil, Indeci, de Perú descartaron víctimas o colapsos estructurales graves.

Durante los primeros minutos, las agencias sismológicas presentaron variaciones en las cifras presentadas. Mientras el Servicio Geológico Colombiano y el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS,determinaron una magnitud de 6.9 con 142 kilómetros de profundidad, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) calculó inicialmente una magnitud de 7.3 y una profundidad de 48 kilómetros.

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Esta clase de diferencias surge frecuentemente en las fases preliminares mientras los centros de monitoreo procesan datos de distintas redes de estaciones.

El fenómeno responde a la actividad del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta sismicidad mundial.