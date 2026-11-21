La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este viernes al canciller, Oliver Blanco, iniciar las gestiones correspondientes para lograr que las plataformas internacionales de Inteligencia Artificial levanten los bloqueos que impiden el acceso de los venezolanos a estas herramientas tecnológicas.



Venezuela no tiene acceso a plataformas como ChatGPT; Copilot, de Microsoft, o Claude. Al abrir alguna de estas aplicaciones en el país caribeño la plataforma enseguida lanza un mensaje que indica: "no está disponible en tu región".

"Le he dado la instrucción al canciller Oliver Blanco que no duerma hasta alcanzar el desbloqueo completo de plataformas tecnológicas de acceso a la Inteligencia Artificial, que Venezuela pueda acceder, sin ningún tipo de restricción ni bloqueo", dijo Rodríguez en un encuentro con emprendedores.

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La mandataria ordenó esta medida para que la juventud pueda "tener un desarrollo propio".



"Estamos trabajando para expandir la disponibilidad de ChatGPT, en línea con la misión de OpenAI para construir una IA que beneficie a toda la humanidad", dice, por ejemplo, esta IA a la que se puede acceder a través de VPN.



Los bloqueos suelen responder a las sanciones internacionales, principalmente de Estados Unidos, y sus regulaciones. En septiembre del año pasado, el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que el país tendría su propia IA y que se impartirían clases sobre el tema en las escuelas, con el fin de que los alumnos sepan qué es y cómo debe manejarse.

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El hoy depuesto mandatario no precisó para entonces la fecha en la que la nación suramericana tendría disponible esta tecnología propia.

AGENCIA EFE