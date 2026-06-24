Ola de calor en Europa provoca cambios en transporte, escuelas y servicios en varios países

El calor sofocante que ha batido récords de temperatura en Francia, Inglaterra o Países Bajos ha alterado la vida de millones de ciudadanos, con cortes de electricidad, cancelación de transportes y modificación de horarios laborales y escolares, mientras la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte de que esta ola podría prolongarse otras dos semanas.



Del centenar de los departamentos franceses, 58 están en el máximo nivel de alerta por el calor y en otros 31 está activada la alerta naranja. Las máximas alcanzaron este martes el nivel más alto desde que comenzaron los registros al final de la Segunda Guerra Mundial, con una media de 38,2 grados.

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Météo Frace prevé que por la tarde las máximas se sitúen con carácter general entre 39 y 42 grados en la mitad oeste, con 44 en Burdeos, 43 en Nantes, 42 en La Rochelle y 41 en París o Lyon. Unos 68.000 hogares permanecen privados de electricidad en el departamento de Finistère (oeste) por la avería de un transformador debido a las altas temperaturas. Por motivos técnicos, los vecinos afectados no podrán ser reconectados durante el día.

Numerosos servicios de trenes han sido cancelados este miércoles en Gran Bretaña, donde las autoridades han instado a los pasajeros a evitar viajes no esenciales durante la vigencia de la alerta roja , que abarca partes de Inglaterra y Gales y durará hasta la noche del jueves. El 11 % de los servicios ferroviarios en Inglaterra y Gales fueron cancelados o sufrían retrasos superiores a media hora. Se han impuesto restricciones de velocidad para minimizar los riesgos de la deformación de vías y la distensión de cables eléctricos.



Muchas escuelas han reducido la jornada hasta el mediodía, pero en algunos casos se ha optado por el cierre. Según la Oficina de Meteorología (Met), las temperaturas podrían acercarse hoy y mañana al récord histórico del Reino Unido de 40,3 grados, registrado en Lincolnshire, norte inglés, en julio de 2022. Países Bajos se prepara para vivir el jueves la noche más cálida jamás registrada desde que existen mediciones, en medio de una intensa ola de calor que ha obligado a reducir servicios ferroviarios, modificar horarios escolares y habilitar refugios climáticos.



El Instituto Meteorológico prevé que las temperaturas no bajen de los 24 grados durante la madrugada del jueves al viernes en la estación de referencia nacional De Bilt, superando el récord anterior de 23,6 grados registrado el 27 de julio de 2018. Ante unas temperaturas diurnas que podrían alcanzar los 38 grados, se ha activado desde el mediodía una alerta naranja por calor extremo en casi todo el país.

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También en Bélgica se han cancelado los servicios de tren y autobús carentes de aire acondicionado, se han suspendido clases en algunos centros educativos y se han cerrado monumentos como el Atomium. La línea de alta velocidad que conecta Bruselas con la frontera francesa ha reducido la velocidad de los trenes hasta los 170 km/h, en vez de los 300 km/h a los que circulan actualmente, debido a la dilatación de las catenarias.

El servicio meteorológico prevé que este miércoles las temperaturas alcancen los 37 ºC en el interior y lleguen hasta los 33 ºC en la costa, aunque en algunas partes del país el pico de calor se puede alcanzar este próximo viernes con 39 ºC. El ministro belga de Defensa, Theo Francken, ha causado un revuelo al ironizar sobre la ola de calor y recomendar disfrutar con piscina, cerveza y barbacoa: "Dos días que hace calor y parece que vamos a morir todos otra vez. Tío, tío, ¿estos periodistas dónde los encuentran?", escribió en sus redes sociales.

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La ola de calor que afecta a España desde el pasado fin de semana, y que ha causado una muerte, comienza a remitir este miércoles, aunque todavía será una jornada muy calurosa en buena parte del país, antes de un "notable descenso térmico" el jueves, con el que finalizará este episodio.

Tras los 45 grados del martes en Montoro y los 44 grados de Andújar, localidades andaluzas, este miércoles volverá a hacer "muchísimo calor" en el interior de la zona norte, en el nordeste y centro y en el Valle del Guadalquivir. A partir del mediodía se formarán tormentas, fuertes y con granizo, en el interior de la mitad norte.

Las autoridades austríacas han elevado al nivel máximo la alerta por calor para el próximo fin de semana en el noreste, donde los termómetros subirán previsiblemente hasta los 39 o 40 grados. En las zonas afectadas, que incluyen las ciudades de Viena, Linz y Wels, así como las sureñas Graz y Klagenfurt, se espera un "estrés por calor extremo".

También ciudades de Suiza como Ginebra han visto cómo esta semana los termómetros subían hasta los 36 grados, aunque la actual ola de calor podría intensificarse este jueves, con máximas de hasta 37. La meseta suiza, donde se encuentra la mayoría de las grandes ciudades, así como la cuenca del Rin y otras partes del territorio nacional, están en alerta máxima por calor.

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