Aline Ferreira, influencer de 33 años, murió tras una cirugía estética con falsa médica

Un aparente mal procedimiento estético cobró la vida de una mujer en Brasil. Se trata de la reconocida influenciadora y modelo Aline Ferreira, quien semanas atrás se sometió a una intervención para aumentar el tamaño de sus glúteos y falleció unos días después.

La muerte de Ferreira se confirmó a través de sus redes sociales, donde se publicó un comunicado oficial sobre lo sucedido. "Nos dejó este martes 2 de julio. La familia y amigos lamentan profundamente esta dolorosa e irreparable pérdida. Aline era una chica soñadora que siempre sonreía, y así es como debemos recordarla. Pedimos a Dios que reconforte el corazón de todos", aseguraron.

¿Qué le pasó a Aline Ferreira, influenciadora que murió tras cirugía estética?

Según la prensa internacional, la famosa de 33 años acudió el pasado 23 de junio a una clínica estética ubicada en Goiânia, Brasil. Allí se sometió a una intervención para aumentar el tamaño de sus glúteos.

Su esposo contó ap la Policía Civil que ese mismo día Aline Ferreira salió de la clínica rumbo a su casa en Brasilia y en buen estado de salud; sin embargo, en horas de la noche empezó a tener fiebre. Él se comunicó con la clínica estética y le dijeron que era algo normal, que debía tomar medicamento para controlarla.

Aunque siguieron las indicaciones de los médicos, la fiebre continuó al día siguiente y Ferreira empezó a tener un fuerte dolor abdominal. Finalmente, el 27 de junio la influenciadora seguía manifestando los síntomas y se desmayó, entonces la trasladaron al Hospital Regional Asa Norte y luego a una clínica privada en Asa Sul, donde falleció por un paro cardiaco el 2 de julio.

¿Quién es responsable de la muerte de Aline Ferreira?

Tras el fallecimiento de la estrella de redes sociales, las autoridades detuvieron el 3 de julio a Grazielly Barbosa, la médica dueña de la clínica Ame-se, en donde se realizó la intervención la influenciadora.

Según detallaron las autoridades la mujer no ha certificado sus estudios y no cuenta con registros, profesionales o técnicos que la avalen para realizar este tipo de procedimientos. Además, al realizar una intervención a la clínica, no encontraron registros de pacientes atendidos y que operaba sin licencia sanitaria y no estaba registrada en el Consejo Regional de Biomedicina de Goiás.

¿Qué le aplicaron a Aline Ferreira?

Según se conoció, Ferreira se sometió a este procedimiento que consistía en tres inyectables en cada glúteo para aumentar su tamaño, pero murió tras la primera sesión. Las autoridades señalaron que a la mujer se le inyectó 30 ml de PMMA en cada glúteo.

¿Qué es PMMA?

Según señaló la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el PMMA es un biopolímero utilizado en tratamientos faciales y físicos que puede producir inflamación y necrosis en la zona tratada, por eso lo han calificado como "altamente peligrosa y prohibida en procedimientos estéticos".