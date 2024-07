Arrestan a criminal que disparó a colombiano durante banderazo de la selección en Miami

Capturaron a la persona que le disparó a un colombiano que se encontraba en un banderazo de la selección Colombia en Miami. El connacional herido se encuentra en crítico estado de salud en una clínica de ese país.

En un video que fue difundido a través de redes sociales se aprecia cómo el hoy capturado acelera su vehículo y posteriormente dispara en repetidas ocasiones contra el grupo de hinchas que hacía el banderazo.

Uno de los proyectiles impactó contra un ciudadano colombiano. Según sus seres queridos, la bala le dio en el rostro.

Acto seguido, la víctima cae al suelo y su esposa, desesperadamente, busca ayuda. Al final, rescatistas y paramédicos acudieron para trasladarlo a un hospital, donde hoy lucha por su vida.

Posteriormente, el criminal se dio a la fuga. Por fortuna, las autoridades de Estados Unidos lograron capturarlo. El agresor fue identificado como Luis Francisco Morales, de 49 años y no cuenta con derecho a fianza.

¿Cómo hirieron al colombiano?

Adriana Garzón, cuñada del herido, se refirió a los hechos: “Mi hermana me escribe que al esposo le pegaron una bala. Había muchos colombianos, el señor quería atropellarlos y la gente le dijo que se calmara, pues había niños. Sin importarle, abre su ventana, saca un arma y disparó. Hace dos tiros al cielo y el otro se lo pega a mi cuñado en la cara”.

La mujer manifestó que su familiar está crítico: “Estamos esperando que evolucione. En este momento todavía no se sabe nada de la persona que lo hirió. Con mi hermana no se ha comunicado nadie. Estamos preocupados por los gastos médicos. Ellos tienen dos niños allá y no sabemos cómo vamos a hacer”.

Asimismo, recalcó que es un desadaptado y pidió que sea él quien se haga cargo de los gastos médicos del esposo y papá de dos hijos.

“Los colombianos celebramos y porque está la calle tapada sale y embiste a personas. Pudo matar a un niño”, concluyó.

