Así reaccionaron madres de los músicos de Grupo Fugitivo al hallazgo de los cuerpos: "No es cierto"

En México hay consternación por la desaparición y posterior hallazgo sin vida de los cinco músicos integrantes del grupo de música norteña Grupo Fugitivo. En medio del dolor, las madres de los artistas rechazaron los hallazgos de las autoridades y señalaron que todavía tienen esperanzas de hallar a sus hijos con vida.

Desde el 25 de mayo, día en el que los músicos hicieron su última publicación en redes sociales, las autoridades estaban buscando pistas que les dieran algún indicio del paradero de los cinco artistas. La noticia del hallazgo de cinco cuerpos calcinados en una zona rural de Reynosa encendió las alarmas. Tras las pruebas forenses iniciales y los testimonios recabados, la Fiscalía confirmó que se trata de los integrantes del grupo.

¿Qué dicen los familiares de los músicos?

A pesar de la confirmación de la Fiscalía de Tamaulipas sobre el asesinato de todos los músicos, la madre de Francisco Xavier Vázquez Osorio se pronunció junto a otras mamás de sus compañeros y aseguraron no creer en esta versión. "La Fiscalía de Tamaulipas dice que es verdad que ya los encontraron. Ellos con nosotros no se han manifestado, no nos han dicho nada. Ellos están diciendo que nuestros hijos ya está confirmado que están muertos. Y no es cierto, no encontraron cuerpos", aseguró la mujer.

Aún quedan muchas dudas en el caso, que requieren de mayores avances en la investigación. - Foto: redes sociales

A través de una transmisión de Facebook en la que estaban los familiares de los músicos, la mujer insistió en que las autoridades no se comunicaron con ellos para confirmar si los cuerpos hallados eran los de los músicos. "¿Por qué la Fiscalía dice que mi hijo está muerto? No saben si es él, no tienen mi ADN, no sabemos, no lo hemos visto", agregó.

De la misma forma, la hermana de Víctor Manuel Garza, otro de los integrantes de Grupo Fugitivo, confirmó que como familias no han recibido directamente ninguna información sobre el hallazgo de los cuerpos de los músicos. "A nosotros como familia no se nos ha informado nada. Seguimos en espera. Nosotros no vamos a parar, vamos a seguir en la búsqueda. Mi niño seguimos buscándote a ti y a los muchachos. Estamos orando por ustedes y seguimos con recorridos de búsqueda".

¿Quiénes eran los integrantes del Grupo Fugitivo?

Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años

Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años

Livan Edyberto Solis de la Rosa, de 27 años

Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años

José Francisco Morales Martínez, de 23 años

La agrupación musical había sido reportada como desaparecida desde el 25 de mayo en la ciudad fronteriza de Reynosa, a donde se dirigían para realizar uno de sus shows. Según los detalles revelados por la Fiscalía local, los músicos fueron secuestrados por integrantes del grupo criminal Los Metros, una célula del Cártel del Golfo con fuerte presencia en la región.

Los familiares continúan con la búsqueda de sus seres queridos en medio de una de las crisis de desaparecidos más preocupantes de México. - Foto: Grupo Fugitivo

Las autoridades encontraron la camioneta en la que se transportaban sin señales visibles de violencia, pero el vehículo con sus instrumentos sigue sin ser localizado. De acuerdo con videos de las cámaras de seguridad y el rastreo de señales celulares, posteriormente habrían sido llevados a un lote en la colonia Aquiles Serdán. Días más tarde, las autoridades confirmaron el hallazgo de cinco cuerpos calcinados en un predio de Reynosa y aseguraron que se trataba de los músicos.

La banda se dedicaba principalmente a tocar cumbias, corridos y música regional mexicana en fiestas privadas, ferias y eventos locales. Aunque su carrera era de corte local, el grupo había ganado popularidad en redes sociales y plataformas de streaming, especialmente en Tamaulipas, Nuevo León y Texas. Hasta ahora, nueve personas han sido detenidas por su presunta implicación en el crimen.

