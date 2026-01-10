¿Venezuela y Estados Unidos trabajando juntos? Así sería operación para regreso de buque petrolero

Venezuela anunció que, como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, retorna a aguas del país suramericano un buque petrolero que había salido "sin pago ni autorización de las autoridades" y que había sido incautado esta madrugada. Según un breve comunicado del Ministerio de Hidrocarburos y de la estatal petrolera PDVSA, se trata de una "exitosa operación en conjunto" de Caracas y Washington para "el regreso al país del buque Minerva".

¿Qué se sabe del trabajo en conjunto de ambos gobiernos?

"Gracias a esta primera exitosa operación en conjunto, el buque se encuentra navegando de regreso a aguas venezolanas para su resguardo y acciones pertinentes", agrega el texto oficial. El régimen de Venezuela hace este anuncio luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que fuerzas de su país interceptaron el viernes al petrolero 'Olina' en aguas del Caribe "en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela", después de que el buque, dijo, partiera del país "sin la autorización correspondiente".

"Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela. El petróleo será vendido a través del GREAT Energy Deal, que hemos creado para tales ventas", indicó en su red Truth Social. La operación se llevó a cabo como una acción coordinada entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS) antes del amanecer y contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje, informó el Comando Sur en un comunicado.



El mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia. Según el New York Times, Olina, antes llamado Minerva M, está sancionado por EE. UU. alegando su papel en la financiación de la guerra de Rusia en Ucrania mediante el transporte de exportaciones energéticas rusas a mercados extranjeros.



La operación entre Caracas y Washington se lleva a cabo el mismo día en que el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informara de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EE. UU. orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas", casi una semana después del ataque de la nación norteamericana en territorio venezolano que terminó con la captura del entonces líder régimen, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Funcionarios del Pentágono han señalado que la Operación Lanza del Sur no es temporal y que continuará desarrollándose mientras sea necesario para, según dijeron, proteger el territorio estadounidense y restaurar la seguridad en el hemisferio occidental. "La Operación Southern Spear del Departamento de Guerra mantiene su firme compromiso de defender nuestra patria poniendo fin a las actividades ilícitas y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental", se lee en la cuenta de X del Comando Sur.

Hace una semana, al menos 16 buques petroleros sancionados abandonaron aguas de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, según varias empresas de vigilancia marítima. Trece de estos buques están cargados con un total aproximado de 12 millones de barriles de crudo y combustible, principalmente con destino a China, según informó el sitio web de seguimiento marítimo TankerTrackers.

Cuatro de ellos son visibles en aguas contiguas a Venezuela, rumbo al norte, en una imagen satelital del programa europeo Copernicus fechada el sábado. TankerTrackers identificó a los buques como Aquila II, Bertha, Verónica III y Vesna. Las cuatro embarcaciones están sujetas a sanciones estadounidenses, lo que las expone al bloqueo naval impuesto por el presidente Donald Trump el 16 de diciembre a cualquier petrolero sancionado que viaje hacia o desde Venezuela. Los tres primeros transportan crudo, mientras que el Vesna navega vacío, según TankerTrackers.