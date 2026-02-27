Así operaba la narconómina de ‘El Mencho’ en México: encontraron pagos de soborno a autoridades

Las autoridades de México encontraron registros que dan cuenta de las actividades ilegales de alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una de las cabañas donde se alojaba este jefe criminal. En la diligencia se encontraron documentos en los que se puede detallar movimientos de dinero tales como ingresos, gastos, sueldos y sobornos a entidades oficiales (como la Fiscalía y militares).



Los reportes, escritos a mano y en computador, fueron revelados por El Universal. El medio mexicano evidenció en los documentos que el capo Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho) tenía como influencia la localidad de Tapalpa, Villa Purificación, San Gabriel, Chiquilistán, Casimiro Castillo, Sayula, Cuahutitlán, San Gabriel, Mascota, Atenguillo y Mixtlán, y en otros estados donde tienen control de las actividades ilícitas.

En detalle, la organización criminal habría movido dineros para el sueldo de sus sicarios, pero también para pagar sobornos a la Fiscalía General de la República (FGR), militares, policía, hackers, así como ayudas a la misma comunidad.



Entre los registros contables figuran ganancias por venta de marihuana, cocaína, metanfetamina y fentanilo, así como ingresos por la operación de máquinas tragamonedas. Tan solo en diciembre de 2025, el grupo habría registrado utilidades por 8’781.353 pesos mexicanos en Tapalpa.



Pagos a halcones, sicarios y presuntos sobornos

Los registros también detallan los gastos para sostener la estructura criminal. En diciembre de 2025, la operación en Tapalpa habría costado 1.389.690 pesos.

Los desembolsos permiten entrever cómo funciona la organización del CJNG. Estos eran los sueldos pagados:



Entre 30 y 32 “ halcones ” (vigilantes), con pagos de entre 2.500 y 3.000 pesos semanales.

” (vigilantes), con pagos de entre 2.500 y 3.000 pesos semanales. 26 pistoleros , denominados “muchachos de choke”, con salario de 4.000 pesos por semana.

, denominados “muchachos de choke”, con salario de 4.000 pesos por semana. Un comandante con pago semanal de 6.000 pesos.

Además, se consignan gastos en gasolina, renta de inmuebles usados como base y oficina, despensas, reparaciones mecánicas y otros costos operativos.



Los documentos incluyen anotaciones que harían referencia a pagos a corporaciones policiales de distintos municipios, entre ellos Tapalpa, Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán, aunque no se especifica a qué funcionarios habrían sido entregados esos recursos. De acuerdo con los documentos revisados por El Universal, a la institución en Atemajac le pagaron 46.000 pesos (cuya nómina de seguridad pública no aparece en el portal de transparencia del Ayuntamiento). Por su parte, la localidad de Chiquilistlán recibió 86.000 pesos. También aparecen menciones a gastos hechos en diciembre del año pasado, que están identificados con siglas como “GN” y “PGR”.



Registros en pesos y dólares

Entre los archivos figura una hoja fechada el 1 de diciembre de 2025 con un registro de 300.000 pesos atribuidos a Hugo César Macías Ureña, alias 'El Tuli', señalado como operador financiero del grupo y que fue dado de baja el 22 de febrero junto al líder del esquema delincuencial.



También se encontraron listados de “gastos en dólares”, con montos que incluyen 2 millones de dólares dirigidos a un alias identificado como 'Mono Flako', 600.000 dólares bajo el concepto “regalos de nietos” y 98.000 dólares asociados al alias 'Güereja'.

Los documentos también mencionan a otros presuntos integrantes y operadores regionales del CJNG en municipios como Autlán, Villa Purificación y Puerto Vallarta.

